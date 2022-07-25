У стародавніх печерах на Гаваях учені виявили загадкові форми життя

Дослідники виявили велику різноманітність нових бактерій у лавових печерах на вулканічному острові Гаваї.

У лавових печерах на острові Гаваї, який є одним із основних складових Гавайських островів, учені виявили популяції нових мікробів. Враховуючи той факт, що науці досі невідомо про 99% видів бактерій на Землі, їх іноді називають "темною матерією" за аналогією з таємничою речовиною, яка становить більшу частину нашого Всесвіту, повідомляє ScienceAlert.

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Земні мікроби — це найменші з відомих живих організмів на планеті, і їх можна виявити практично скрізь, навіть у непридатних для життя умовах. Такими місцями є лавові печери на вулканічному острові Гаваї.

[ + – ] Вулканічний острів Гаваї Фото: wikipedia

Ці геологічні підземні структури, які мають вік менше 400 років і від 500 до 800 років, практично позбавлені сонячного світла та складаються з токсичних мінералів і газів. Але тут мешкає велика різноманітність невідомих науці бактерій.

[ + – ] Ці поземні геологічні структури, які мають вік менше 400 років і від 500 до 800 років, практично позбавлені сонячного світла та складаються з токсичних мінералів і газів. Але тут живе велика різноманітність невідомих науці бактерій. Фото: ScienceAlert

Учені очікували, що в найсуворіших для життя умовах, у геотермальних джерелах, буде присутнє менш різноманітне мікробне життя, ніж в інших частинах лавових печер. І це справді виявилося правдою. Але вчених здивувало те, що в цих суворіших місцях, яким менше 400 років, взаємодія всередині мікробних співтовариств була складнішою, ніж у місцях віком від 500 до 800 років із вищою різноманітністю.

Учені вважають, що ще 99% усіх видів бактерій Землі залишаються невідомими науці. Тому іноді ці мікробні спільноти називають "темною матерією". Мікроби становлять більшу частину біомаси нашої планети й майже всю біомасу в надрах Землі. В останні роки саме підземні мікроби викликають усе більше інтересу, тому що вони існують в умовах, які дуже схожі на умови на Марсі.

[ + – ] Сталактитове утворення в гавайській печері з мідними мінералами та колоніями білих мікробів. Незважаючи на те, що мідь токсична для багатьох організмів, у цьому утворенні живе мікробна спільнота. Фото: ScienceAlert

У ході нового дослідження американські вчені виявили набагато більше унікальних форм життя, ніж очікували. Проаналізувавши один із генів РНК місцевих мікробів, учені не змогли виявити повної відповідності з генами відомих мікробів.

"Коли мікроби колонізують вулканічні породи, то їм потрібен час і в них змінюється структура їхньої спільноти. Чим екстремальніше середовище проживання, тим більше взаємодії ми спостерігаємо в мікробів, і це їм потрібно, щоб вижити. Водночас у молодших лавових печерах ми виявили, що мікроби мають менше видових подібностей між собою. Найімовірніше, це пов'язано з конкуренцією між видами", — каже Ребекка Прескотт із Гавайського університету в Маноа.

Також важливою складовою дослідження стало відкриття того, що класи бактерій Chloroflexi й Acidobacteria існують у всіх ділянках лавових печер незалежно від віку. Вчені вважають, що ці бактерії відіграють ключову роль у формуванні місцевих мікробних угруповань. Багато з цих видів досі не вивчені, вчені сподіваються відкрити нові види мікробів у подальших дослідженнях.

Як уже писав Фокус, учені виявили найбільшу у світі бактерію. Її довжина приблизно 1 см, і вона в десятки разів більша, ніж усі відомі подібні гігантські бактерії.