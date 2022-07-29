Учені розповіли, де закінчується Сонячна система

Складність вимірів у космосі змусила багатьох запитати, де закінчується Сонячна система. Що ж, виявляється, відповідь залежить від того, що ви визначаєте як кінець.

Проведення вимірювань у космосі — непросте завдання. Не можна просто створити довгу лінійку, щоб обчислити відстані, коли ви говорите про об'єкти, які розташовані на відстані мільйонів і мільярдів кілометрів одне від одного, пише The Grunge.

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Складність вимірювань у космосі змусила багатьох поставити питання, де закінчується Сонячна система. Що ж виявляється, відповідь залежить від того, що ви визначаєте як кінець.

Згідно з NASA, є кілька критеріїв, за якими можна визначити кінець Сонячної системи.

Якщо ви ґрунтуєте його на тому, де закінчуються планети, ви можете сказати, що межа нашої системи перебуває на Нептуні або поясі Койпера — смузі астероїдів, де розташована карликова планета Плутон.

Якщо ви вважаєте, що Сонячна система складається з усього, на що впливає гравітація Сонця, ви б сказали, що вона закінчується в хмарі Оорта, яка є сферичною хмарою сміття, яка в тисячу разів далі від Сонця, ніж Нептун.

Зрештою, можна сказати, що Сонячна система закінчується там, де закінчується магнітне поле Сонця.

Але чому всі вчені не можуть використовувати один варіант визначення кінця Сонячної системи? Хоча може здатися простіше вибрати відстань і дотримуватися її, реальність трохи складніша.

У міру того, як наше розуміння Всесвіту розширюється, а наші технології стають просунутішими, ми дізнаємося більше про тонкощі нашої Сонячної системи. Наприклад, учені припускали, що кінцем нашої Сонячної системи є пояс Койпера, доки астроном Ян Оорт не припустив існування хмари Оорта.

Існування хмари Оорта може пояснити походження деяких комет, особливо тих, які не лежать у тій самій площині, що й решта Сонячної системи. Це пов'язано з тим, що хмара Оорта має сферичну форму й оточує Сонячну систему з усіх боків, тоді як більшість інших об'єктів Сонячної системи існує приблизно в одній площині. Це відкриття розширило відому Сонячну систему, і нові відкриття можуть змінити наше визначення.

Більшість учених визначають кінець Сонячної системи як кінець геліосфери, яка створюється сонячним вітром і магнітним полем Сонця, що утворює бульбашку навколо Сонячної системи.

Край геліосфери відомий як геліопауза. За даними NASA, потік частинок у геліосфері поширюється на відстань, що приблизно втричі перевищує відстань до Плутона. Лише два штучні об'єкти перетнули геліопаузу — "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Обидва зонди були запущені в 1977 році з метою вивчення нашої Сонячної системи та за її межами. "Вояджер-1" перетнув геліопаузу 25 серпня 2012 р., а "Вояджер-2" — 5 листопада 2018 р.

Хоча вчені вважають геліосферу послідовнішою точкою вимірювання кінця Сонячної системи, дані двох зондів показують, що вони залишили геліосферу на різній відстані від Сонця. Це може вказувати на те, що геліосфера постійно змінюється в розмірах. Правда в тому, що спроба визначити кінець Сонячної системи — складне завдання, і чим більше ми дізнаємося, тим складнішим воно стає.