Стародавнє мистецтво війни. Як воїни минулих століть залякували своїх супротивників

Звукова зброя відігравала важливу роль у битвах давнини, але її продовжують використовувати й зараз, коли вона завдає більше шкоди.

Стародавні воїни використовували багато засобів для того, щоб налякати своїх ворогів і досягти перемоги на полі бою. Серед них була й так звана звукова зброя: стріли, що свистять, бойовий клич, труби для створення страшних звуків, а також крики тварин. Як використовували цю зброю у своїх цілях під час давніх битв, розповідає історикиня Адріанна Мейор зі Стендфордського університету, пише Inverse.

"У давнину люди знайшли багато способів використовувати звук під час війни. Під час своїх досліджень стародавніх письмових текстів я виявила велику різноманітність звукової зброї. Використання звуку на війні еволюціонувало протягом тисячоліть, від природних звуків тварин і музики до сучасних звукових пристроїв", — каже Мейор.

Звук проти коней

За словами Мейор, часто в давнину коней тренували витримувати різні звуки, зокрема звуки бойових труб, які могли приголомшити тварин і призвести до втечі.

"Наприклад, жителі міста Кардія, яке було розташоване на території сучасної північно-західної Туреччини, славилися своєю кіннотою. Але заради розваги вони вчили коней "танцювати" під звуки труб. Коні вставали дибки та рухалися в такт музиці. Про це дізналися жителі сусідньої країни Бісалтія на північному сході нинішньої Греції та використали ці знання в бою проти кардіанців. За даними історичних джерел, в одній із битв бісалтійці почали грати на своїх трубах музику, яка була знайома бойовим коням кардіанців. Коли коні її почули, то почали скидати своїх вершників і рухалися в такт музиці. Це спричинило хаос на полі бою, і жителі Бісалтії перемогли", — каже Мейор.

Звук проти слонів

За словами вченої, коней у давнину також привчали не реагувати на брязкіт бронзових мечів і щитів під час бою, але рев слонів приводив коней у сказ. Це особливо стало актуальним під час походів Александра Македонського в Азію в 4 столітті до н.е. під час війни з Персією, яка використовувала у своїй армії бойових слонів.

[ + – ] Рев слонів приводив коней у сказ. Це особливо стало актуальним під час походів Олександра Македонського в Азію в 4 столітті до н.е. під час війни з Персією, яка використовувала у своїй армії бойових слонів. Фото: wikipedia

"Розвідники Александра з'ясували, що слони мають поганий зір, але дуже чутливий слух. Тому вони не люблять несподіваних гучних звуків. В одній із битв Александр Македонський наказав використати свиней і бойові труби, щоб злякати слонів. Несподівана поява на полі бою свиней, які лящали, в поєднанні з ревом труб змусило бойових слонів утекти", — каже Мейор.

Стародавні римляни зіткнулися з бойовими слонами у 280 році до н.е. під час війни з грецьким царем Пірром. І самі слони, і вершники, які сиділи на них і били в барабани, викликали паніку в самих римських воїнів, а також римських коней.

Римляни також використовували свиней і звуки труб, щоб злякати слонів, що призвело до тяжкої поразки грецького царя. Подібну тактику боротьби зі слонами римляни використали й у 202 році до н.е. в битві при Замі. Тоді римляни перемогли карфагенського воєначальника Ганнібала та його армію і таким чином виграли Другу Пунічну війну, каже Мейор.

[ + – ] Подібну тактику боротьби зі слонами римляни використали й у 202 році до н.е. в битві при Замі. Тоді римляни перемогли карфагенського воєначальника Ганнібала та його армію і таким чином виграли Другу Пунічну війну. Фото: wikipedia

"Пізніше самі римляни почали використовувати слонів у своїй армії. Наприклад, щоб підготуватися до битви, в 168 році цар Персей Македонський наказав побудувати дерев'яні моделі слонів, усередині яких сиділи люди, які видавали за допомогою труб різні гучні звуки. Подібна тактика мала привчити македонських коней до вигляду та звуків слонів. Але це не допомогло македонцям, і римляни перемогли", — каже історик.

Бойовий клич, бойові труби, стріли, що свистять

Ще одним способом вселити жах у противника протягом тисяч років були бойові кличі. Зокрема, німецькі племена, яким протистояли римські воїни під час своїх завойовницьких походів, розробили особливі бойові кличі. Вони починалися як низьке ремствування, а потім переростали в справжнє оглушливе ревіння, яке лякало римлян.

Також стародавні кельтські племена використовували карнікс — особливий духовий інструмент у вигляді бронзової труби, яка закінчувалася розтрубом у вигляді дракона, кабана або вовка. Гучний звук, який видавала труба, також викликав жах.

[ + – ] Карнікс Фото: wikipedia

Варто згадати про ще одну звукову технологію, яку використовували на війні в давнину. Це стріли, які систіли та видавали дуже гучний звук. Китайські історики описують застосування цих стріл степовими кочівниками в 1 столітті до н.е. Невелика кістяна або дерев'яна звукова камера, свисток, прикріплювалася до держака позаду наконечника стріли. У бою вереск тисяч стріл, які свистять, наводив жах на ворогів і їхніх коней", — каже Мейор.

[ + – ] Можна послухати, як звучить карнікс

Сучасна звукова зброя

Що стосується 20 століття, то під час Другої світової війни і німецька, і радянська армії використовували гучну музику на лінії фронту, щоб противник не міг заснути. Наприкінці 80-х під час однієї з військових операцій у Панамі американська армія використовувала рок-музику для оглушення та дезорієнтації противника.

"Зараз звукова зброя також знаходить своє застосування. Зокрема, її використовують для придушення цивільних заворушень. Деякі країни вже створили потужну високочастотну та низькочастотну звукову зброю, яка може завдати шкоди вухам людини. Це різноманітні акустичні пристрої, які вперше США використовували під час війни в Іраку у 2004 року", — каже історикиня.

За словами Мейор, сучасні звукові передавачі можуть не лише психологічно придушити людину, а й спричинити біль і запаморочення. Звукові хвилі можуть призвести до пошкодження внутрішнього вуха, а також завдати інших травм органам чуття.

"Із давніх часів людська винахідливість у використанні руйнівного шуму для того, щоб спантеличити противників, перейшла від залякування до завдання тілесних ушкоджень", — резюмує Мейор.