Древнее искусство войны. Как воины прошлых столетий запугивали своих противников

Звуковое оружие играло немаловажную роль в битвах древности, но его продолжают использовать и сейчас, когда оно наносит больше вреда.

Древние воины использовали много средств для того, чтобы устрашить своих врагов и достичь победы на поле боя. Среди них было и так называемое звуковое оружие: свистящие стрелы, боевой клич, трубы для создания жутких звуков, а также крики животных. Как использовали это оружие в своих целях во время древних битв рассказывает историк Адрианна Мэйор из Стэндфордского университета, пишет Inverse.

"В древности люди нашли много способов использовать звук во время войны. Во время своих исследований древних письменных текстов я обнаружила большое разнообразие звукового оружия. Использование звука на войне эволюционировало на протяжении тысячелетий, от естественных звуков животных и музыки до современных звуковых устройств", — говорит Мэйор.

Звук против лошадей

По словам Мэйор, часто в древности лошадей тренировали выдерживать разные звуки, в частности звуки боевых труб, которые могли оглушить животных и привести их к бегству.

"Например, жители города Кардия, который был расположен на территории современной северо-западной Турции, славились своей конницей. Но ради развлечения они учили лошадей "танцевать" под звуки труб. Лошади вставали на дыбы и двигались в такт музыке. Об этом узнали жители соседней страны Бисалтия, на северо-востоке нынешней Греции, и использовали эти знания в бою против кардианцев. Согласно историческим источникам, в одной из битв бисалтийцы начали играть на своих трубах музыку, которая была знакома боевым лошадям кардианцев. Когда кони ее услышали, то начали сбрасывать своих всадников и двигались в такт музыке. Это привело к хаосу на поле боя, и жители Бисалтии победили", — говорит Мэйор.

Звук против слонов

По словам ученой, лошадей в древности также приучали не реагировать на лязг бронзовых мечей и щитов во время боя. Но рев слонов приводил лошадей в бешенство. Это особенно стало актуально во время походов Александра Македонского в Азию в 4 веке до н.э. во время войны с Персией, которая использовала в своей армии боевых слонов.

[ + – ] Рев слонов приводил лошадей в бешенство. Это особенно стало актуально во время походов Александра Македонского в Азию в 4 веке до н.э. во время войны с Персией, которая использовала в своей армии боевых слонов Фото: wikipedia

"Разведчики Александра выяснили, что слоны имеют плохое зрение, но очень чуткий слух. Поэтому они не любят неожиданных громких звуков. В одной из битв Александр Македонский приказал использовать свиней и боевые трубы, чтобы испугать слонов. Внезапное появление на поле боя стада визжащих свиней в сочетании с ревом труб заставило боевых слонов бежать", — говорит Мэйор.

Древние римляне столкнулись с боевыми слонами в 280 году до н.э. во время войны с греческим царем Пирром. И сами слоны, и всадники, которые сидели на них и били в барабаны, вызывали панику у самих римских воинов, а также у римских лошадей.

Римляне также использовали свиней и звуки труб, чтобы испугать слонов, что привело к тяжелому поражению греческого царя. Подобную тактику борьбы со слонами римляне использовали и в 202 году до н.э. в битве при Заме. Тогда римляне победили карфагенского военачальника Ганнибала и его армию и таким образом выиграли Вторую Пуническую войну, говорит Мэйор.

[ + – ] Подобную тактику борьбы со слонами римляне использовали и в 202 году до н.э. в битве при Заме. Тогда римляне победили карфагенского военачальника Ганнибала и его армию и таким образом выиграли Вторую Пуническую войну Фото: wikipedia

"Позже сами римляне стали использовать слонов в своей армии. Например, чтобы подготовиться к битве, в 168 году царь Персей Македонский приказал построить деревянные модели слонов, внутри которых сидели люди, издающие с помощью труб разные громкие звуки. Подобная тактика должна была приучить македонских лошадей к виду и звукам слонов. Но это не помогло македонянам, и римляне победили", — говорит историк.

Боевой клич, боевые трубы, свистящие стрелы

Еще одним способом вселить ужас в противника на протяжении тысяч лет были боевые кличи. В частности германские племена, которым противостояли римские воины во время своих завоевательных походов, разработали особые боевые кличи. Они начинались как низкий ропот, а потом перерастали в настоящий оглушающий рев, который пугал римлян.

Также древние кельтские племена использовали карникс – особый духовой инструмент в виде бронзовой трубы, которая заканчивалась раструбом в виде головы дракона, кабана или волка. Громкий звук, который издавала труба, также вселял ужас.

[ + – ] Карникс Фото: wikipedia

"Стоит вспомнить об еще одной звуковой технологии, которую использовали на войне в древности. Это свистящие стрелы, которые издавали очень громкий звук. Китайские историки описывают применение этих стрел степными кочевниками в 1 веке до н.э. Небольшая костяная или деревянная звуковая камера, свисток, прикреплялась к древку позади наконечника стрелы. В бою визг тысяч свистящих стрел наводил ужас на врагов и их лошадей", — говорит Мэйор.

[ + – ] Можно послушать, как звучит карникс

Современное звуковое оружие

Что касается 20 века, то во время Второй мировой войны и немецкая и советская армии использовали громкую музыку на линии фронта, чтобы противник не мог заснуть. В конце 80-х во время одной из военных операций в Панаме, американская армия использовала рок-музыку для оглушения и дезориентации противника.

"Сейчас звуковое оружие также находит свое применение. В частности, его используют для подавления гражданских беспорядков. Некоторые страны уже создали мощное высокочастотное и низкочастотное звуковое оружие, которое может нанести ущерб ушам человека. Это разнообразные акустические устройства, которые впервые США использовали во время войны в Ираке в 2004 году", — говорит историк.

По словам Мэйор, современные звуковые передатчики могут не только психологически подавить человека, но и вызвать боль и головокружение. Звуковые волны могут привести к повреждению внутреннего уха, а также нанести другие травмы органам чувств.

"С древних времен человеческая изобретательность в использовании разрушительного шума для того, чтобы сбить с толку противников, перешла от запугивания к нанесению телесных повреждений", — резюмирует Мэйор.