Не Enterprise, а Musk: 1 апреля милитари-порталы высмеяли Трампа и "надувные" инновации

Следующий ядерный авианосец USS Enterprise Соединенных Штатов Америки переименуют в честь миллиардера и руководителя нового департамента Белого дома Илона Маска. Кроме того, в планах военных — создать надувной флот, который разворачивается супербыстро. Об этом узнали посетители милитари-порталов, которые зашли почитать новости 1 апреля, в День смеха.

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Коллекцию шуток на 1 апреля, посвященных военной тематике, рассказали на портале проект Defense Express.

На портале обратили внимание на "новости", которые появились на нескольких милитари-сайтах. Шуточные статьи обыгрывают приверженность президента США Дональда Трампа к Илону Маску. Также говорится о нехватке военной техники, которую будут решать надувными лодками и средствами ПВО на бронепоезде. Кроме того, высмеиваются посягательства Трампа на Гренландию и РФ на Аляску.

1 апреля на Naval News опубликовали статью о новом авианосце серии Enterprise (CVN 80), рассказали на DE. Авторы милитарного портала объяснили, что корабль спустят на воду в ноябре и он при этом получит название в честь нового советника Трампа. Решение о переименовании связано с указом американского президента, который должен сделать "судостроение большим" и будет действовать в русле "пробуждения", написали шутники. Также в статье написали, что вместо электронных катапульт для запуска самолетов могут начать применять паровые.

Портал UK Defence Journal написал о новации в кораблестроении. Как говорится в статье от 1 апреля, Королевский флот Великобритании планируют модернизировать и для этого создадут флотилию надувных кораблей. Приводят два больших преимущества такого технического решения — это скорость развертывания и "почти невидимость для вражеских радаров".

Первое апреля — шутка о надувном флоте Великобритании Фото: UK Defence Journal

Еще одну тему обыграли на польском портале Defense24. В статье напомнили о намерении США взять под контроль Панаму, Гренландию и Канаду, и рассказали, как РФ могла бы вернуть себе Аляску. Указывается, что цена покупки Аляски — 150 млн долл. по существующему курсу. На этом основании россияне якобы планируют объявить сделку недействительной. Кроме того, есть другие основания: РФ владела этой территорией дольше, чем США, и может провести референдум, чтобы доказать свое "право". Статью иллюстрируют "доказательством" с Аляски: якобы военные США держат наготове комплексы ПВО на случай атаки.

Первое апреля — шутки о военных США на Аляске Фото: Defense24

Между тем немецкий портал Hartpunkt рассказал, как Бундесвер будет защищать железнодорожные пути от атак с воздуха. Поскольку стационарных средств ПВО не хватает, то будут применять специальные "бронепоезда воздушной обороны". Бронепоезд ПВО будет состоять минимум из пяти вагонов, написали шутники: один вагон — РЛС, по одному — для ЗРК IRIS-T SLM и Patriot, один — для Skynex.

Первое апреля — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других шутках на первое апреля, которые развлекли читателей новостных порталов. Например, в 2023 году власти Греции решили проверить заявление руководителя Института геодинамики Акиса Целентиса. Целентис 1 апреля написал, будто остров Санторини провалится и в воронку смоет Эгейское море.

Напоминаем, 1 апреля 2022 года, на первый год, украинцы опубликовали в соцсетях ливень шуток на День смеха, посвященным сопротивлению российским оккупантам.