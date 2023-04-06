Прокуратура Греции проверяет ученого за первоапрельскую шутку о Санторини
Сейсмолог заявил в соцсетях, что под популярным для туризма островом образуется воронка и поглотит воды Эгейского моря. Греческие правоохранители не оценили шутку, и теперь ученый высмеивает преследование за юмор.
Прокуратура Греции поручила провести проверку руководителя Института геодинамики Акиса Целентиса. Мужчина пошутил на 1 апреля о превращении магмы под Санторини в воронку, которая в свою очередь превратит Эгейское море в лагуну. Об этом известно из материала AFP.
1 апреля Целентис опубликовал пост, в котором предупредил подписчиков о проблемах с Санторини. Он написал, что якобы учёные обнаружили постепенное исчезновение магмы под вулканическим островом. Магма, по его словам, перемещается в другой вулкан, образуя "огромную воронку" под Санторини.
"Если это произойдет, у нас будет поглощение вод Эгейского моря, которое превратится в лагуну. Конечно, это имеет свои преимущества, ведь теперь мы сможем поехать на многие острова дорогой! Вероятность этого не незначительна и превышает 30%", — заверил ученый.
В греческой прокуратуре пост сейсмолога восприняли как распространение фейков, однако он пошутил и об этом.
"Поскольку я не курю, приносите мне бананы в тюрьму", — написал мужчина.
Также Целенис подверг критике власти за расследование юмора на фоне более серьезных проблем — педофилии, изнасилований и смерти гражданских в результате землетрясений. Он подчеркнул, что в прокуратуре людей считают неспособными понять первоапрельскую шутку.
"Я надеюсь, что эта воронка откроется под Санторини, поглотит все, что ей нужно, и мы будем спасены", — заявил ученый.
Напомним, 5 апреля в СМИ опубликовали советы 100-летней американки Ширли Гудман по долголетию. Она рассказала журналистам, что ей помогает поддерживать форму шоколад.
Также 5 апреля российские журналисты сообщили о задержании в Брянской области якобы украинского летчика. Он рассказал, что должен был проверять украинскую ПВО и взял бронежилет из-за риска быть расстрелянным теробороной.