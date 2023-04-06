Прокуратура Греції перевіряє вченого за першоквітневий жарт про Санторіні

Сейсмолог заявив у соцмережах, що під популярним для туризму островом утвориться воронка та поглине води Егейського моря. Грецькі правоохоронці не оцінили жарт, тож тепер вчений висміює переслідування за гумор.

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Прокуратура Греції доручила провести перевірку щодо керівника Інституту геодинаміки Акіса Целентіса. Чоловік пожартував на 1 квітня про перетворення магми під Санторіні на воронку, яка в свою чергу перетворить Егейське море на лагуну. Про це відомо з матеріалу AFP.

1 квітня Целентіс опублікував пост, в якому попередив підписників про проблеми з Санторіні. Він написав, що нібито вчені виявили поступове зникнення магми під вулканічним островом. Магма, за його словами, переміщується в інший вулкан, утворюючи "величезну воронку" під Санторіні.

"Якщо це станеться, ми матимемо поглинання вод Егейського моря, яке перетвориться на лагуну. Звичайно, це має свої переваги, адже тепер ми зможемо поїхати на багато островів дорогою! Ймовірність цього не є незначною і перевищує 30%", — завірив вчений.

У грецькій прокуратурі пост сейсмолога сприйняли як розповсюдження фейків, однак він пожартував і про це.

"Оскільки я не палю, приносьте мені банани у в'язницю", — написав чоловік.

Також Целеніс розкритикував владу за розслідування гумору на тлі серйозніших проблем — педофілії, зґвалтувань та смерті цивільних внаслідок землетрусів. Він підкреслив, що у прокуратурі людей вважають нездатними зрозуміти першоквітневий жарт.

"Я сподіваюся, що ця воронка відкриється під Санторіні, поглине все, що їй потрібно, і ми будемо врятовані", — заявив вчений.

Нагадаємо, 5 квітня у ЗМІ опублікували поради 100-річної американки Ширлі Гудман щодо довголіття. Вона розповіла журналістам, що їй допомагає підтримувати форму шоколад.

Також 5 квітня російські журналісти повідомили про затримання у Брянській області нібито українського льотчика. Він розповів, що мав перевіряти українську ППО та взяв бронежилет через ризик бути розстріляним теробороною.