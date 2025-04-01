Не Enterprise, а Musk: 1 квітня мілітарі-портали висміяли Трампа та "надувні" інновації

Наступний ядерний авіаносець USS Enterprise Сполучених Штатів Америки перейменують на честь мільярдера та керівника нового департаменту Білого дому Ілона Маска. Крім того, у планах військових — створити надувний флот, який розгортається супершвидко. Про це дізнались відвідувачі мілітарі-порталів, які зайшли почитати новини 1 квітня, на День сміху.

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Колекцію жартів на 1 квітня, присвячених військовій тематиці, розповіли на порталі проєкт Defense Express.

На порталі звернули увагу на "новини", які з'явились на кількох мілітарі-сайтах. Жартівливі статті обігрують прихильність президента США Дональда Трампа до Ілона Маска. Також ідеться про нестачу військової техніки, яку вирішуватимуть надувними човнами та засобами ППО на бронепоїзді. Крім того, висміюються зазіхання Трампа на Гренландію та РФ на Аляску.

1 квітня на Naval News опублікували статтю про новий авіаносець серії Enterprise (CVN 80), розповіли на DE. Автори мілітарного порталу пояснили, що корабель спустять на воду у листопаді й він при цьому отримає назву на честь нового радника Трампа. Рішення про перейменування пов'язане з указом американського президента, який має зробити "суднобудування великим" і діятиме в руслі "пробудження", написали жартівники. Також у статті написали, що замість електронних катапульт для запуску літаків можуть почати застосовувати парові.

Портал UK Defence Journal написав про новацію у кораблебудуванні. Як ідеться у статті від 1 квітня, Королівський флот Великої Британії планують модернізувати й для цього створять флотилію надувних кораблів. Наводять дві великі переваги такого технічного рішення — це швидкість розгортання та "майже невидимість для ворожих радарів".

Перше квітня - жарт про надувний флот Великої Британії Фото: UK Defence Journal

Ще одну тему обіграли на польському порталі Defense24. У статті нагадали про намір США взяти під контроль Панаму, Гренландію та Канаду, і розповіли, як РФ могла б повернути собі Аляску. Вказується, що ціна купівлі Аляски — 150 млн дол. за існуючим курсом. На цій підставі росіяни начебто планують оголосити угоду нечинною. Крім того, є інші підстави: РФ володіла цією територією довше, ніж США, і може провести референдум, що довести своє "право". Статтю ілюструють "доказом" з Аляски: начебто військові США тримають напоготові комплекси ППО на випадок атаки.

Перше квітня - жарти про військових США на Алясці Фото: Defense24

Тим часом німецький портал Hartpunkt розповів, як Бундесвер захищатиме залізничні колії від атак з повітря. Оскільки стаціонарних засобів ППО не вистачає, то будуть застосовувати спеціальні "бронепотяги повітряної оборони". Бронепотяг ППО складатиметься мінімум з п'яти вагонів, написали жартівники: один вагон — РЛС, по одному — для ЗРК IRIS-T SLM та Patriot, один — для Skynex.

Перше квітня — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші жарти на перше квітня, які розважили читачів новинних порталів. Наприклад, у 2023 році влада Греції вирішила перевірити заяву керівника Інституту геодинаміки Акіса Целентіса. Целентіс 1 квітня написав, начебто острів Санторіні провалиться і у воронку змиє Егейське море.

Нагадуємо, 1 квітня 2022 року, на перший рік, українці опублікували у соцмережах зливу жартів на День сміху, присвяченим опору російським окупантам.