Солдаты РФ используют ослов в "серой зоне", куда не могут доехать другим траснпортом

По информации аналитиков, российские военные используют не только ослов, но и лошадей, причем такой вид транспорта в некоторых бригадах был еще до начала полномасштабного вторжения.

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Вооруженные силы Российской Федерации использует ослов и лошадей в "серой зоне", куда безопасно не может проехать другой транспорт. Об этом сообщают обозреватели Defence Express.

Издание отмечает, что активность украинских беспилотных летательных аппаратов в прифронтовой зоне очень высока и создает "серую зону" глубиной несколько километров от линии боестолкновения, куда безопасно не может проехать никакой транспорт. Именно поэтому российские солдаты жаловались, что им приходится использовать личный состав в роли "вьючного транспорта".

"На таком фоне решение использовать лошадей и ослов для врага может выглядеть по-своему рациональным. Однако вопрос в том, насколько такая практика может оказаться долговременной", — добавили специалисты.

Они рассказали, что таким видом "транспорта" в своем распоряжении еще до февраля 2022 года официально располагали минимум два подразделения армии РФ. У 55-й мотострелковой бригады из состава 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа были вьючные лошади монгольской породы, а 34-я отдельная мотострелковая горная бригада из состава Южного военного округа имела вьючных лошадей карачаевской породы. Они предназначались для логистических задач в горной местности.

В Defence Express добавили, что российские военные отрабатывали этот вид "транспорта" во время учений. Там рассказали, что свой парк лошадей для задач боевой подготовки вроде бы имеет даже Рязанское училище воздушно-десантных войск.

Напомним, недавно главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал, что российская армия использует ослов для перевозки боекомплекта и провизии. Он отметил, что это связано с нехваткой военной техники.

Добавим, что Россия собирается наполнить собственные Силы беспилотных систем сотнями бойцов. Российская Федерация пытается перенимать опыт Украины и масштабировать собственную работу.