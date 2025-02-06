Солдати РФ використовують віслюків в "сірій зоні", куди не можуть доїхати іншим траснпортом

За інформацією аналітиків, російські військові використовують не тільки віслюків, а й коней, причому такий вид транспорту в деяких бригадах був ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Збройні сили Російської Федерації використовує ослів та коней в "сірій зоні", куди безпечно не може проїхати інший транспорт. Про це повідомляють оглядачі Defence Express.

Видання зазначає, що активність українських безпілотних літальних апаратів в прифронтовій зоні дуже висока і створює "сіру зону" глибиною кілька кілометрів від лінії боєзіткнення, куди безпечно не може проїхати ніякий транспорт. Саме тому російські солдати скаржились, що їм доводиться використовувати особовий склад в ролі "в'ючного транспорту".

"На такому тлі рішення використовувати коней та віслюків для ворога може виглядати по-своєму раціональним. Однак питання в тому, наскільки така практика може виявитись довготривалою", — додали фахівці.

Вони розповіли, що такий вид "транспорту" у своєму розпорядженні ще до лютого 2022 року офіційно мали мінімум два підрозділи армії РФ. У 55-тої мотострілецької бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу були в'ючні коні монгольської породи, а 34-та окрема мотострілецька гірська бригада зі складу Південного військового округу мала в'ючних коней карачаєвської породи. Вони призначались для логістичних завдань у гірській місцевості.

У Defence Express додали, що російські військові відпрацьовували цей вид "транспорту" під час навчань. Там розповіли, що свій парк коней для завдань бойової підготовки начебто має навіть Рязанське училище повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, нещодавно головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів, що російська армія використовує ослів для перевезення боєкомплекту і провізії. Він зазначив, що це пов'язано з нестачею військової техніки.

Додамо, що Росія збирається наповнити власні Сили безпілотних систем сотнями бійців. Російська Федерація намагається переймати досвід України й масштабувати власну роботу.