"Подорожі в часі" все ж таки існують: вчені розповіли, що допомагає нам повертатися в минуле

Вчені виявили, що запах їжі здатний переносити нас у ключові моменти прожитого життя.

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Відомо, що нюх — одне з почуттів, що пробуджують найбільше. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як запахи харчових продуктів допомагають нам відтворювати спогади, пише Daily Mail.

Вчені дійшли висновку, що піца, з'їдена на першому побаченні, або бургер, з'їдений на випускному, здатні допомогти нам повернутися назад у минуле і знову поринути у ту яскраву подію.

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Під час дослідження команда з Ланкастерського університету залучила 12 людей похилого віку і зібрала загалом 72 спогади з їхнього життя. Після цього вчені розробили спеціальні їстівні кульки, що моделюють оригінальну їжу зі спогадів.

Вчені з'ясували, що половина спогадів людей пов'язана з їжею. Наприклад, скумбрія на грилі на золотому весіллі, тайська вечеря із зеленим карі у відпустці чи полуниця у лікарні після пологів.

Під час дослідження вчені попросили піддослідних згадати кожен зі спогадів до та після вживання смакових сигналів. Виявилося, що люди згадували більше деталей з минулого, коли їх спогади посилили запах їжі.

На думку вчених, їхнє відкриття надалі дозволить значно покращити пам'ять у людей із деменцією. Дослідники пропонують створити "альбом спогадів" для людей з деменцією, щоб вони змогли викликати та відтворити приємні спогади.

На думку співавтора дослідження доктора Тома Гейлера, їхнє дослідження показує наскільки сильним може бути зв'язок спогадів та смаку, і наскільки вона поки мало використана.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося дізнатися, чому люди часто забувають про свої плани.