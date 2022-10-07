"Путешествия во времени" все же существуют: ученые рассказали, что помогает нам возвращаться в прошлое

Ученые обнаружили, что запах еды способен переносить нас в ключевые моменты прожитой жизни.

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Известно, что обоняние — одно из самых пробуждающих чувств. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как запахи пищевых продуктов способы помогать нам воспроизводить воспоминания, пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что пицца, съеденная на первом свидании, или бургер, съеденный на выпускном, способны помочь нам вернуться назад в прошлое и вновь погрузиться в то яркое событие.

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В ходе исследования команда из Ланкастерского университет привлекла 12 пожилых людей и собрала в общей сложности 72 воспоминания из их жизни. После ученые разработали специальные съедобные шарики, моделирующие оригинальную еду из воспоминаний.

Ученые выяснили, что половина воспоминаний людей была связана с едой. Например, скумбрия на гриле на золотой свадьбе, тайский ужин с зеленым карри в отпуске или клубника в больнице после родов.

В ходе исследования ученые попросили испытуемых вспомнить каждое из воспоминаний до и после употребления вкусовых сигналов. Оказалось, что люди вспоминали больше деталей из прошлого, когда их воспоминания были усилены запахом еды.

По мнению ученых, их открытие в дальнейшем позволит значительно улучшить память у людей с деменцией. Исследователи предлагают создать "альбом воспоминаний" для людей с деменцией, чтобы они смогли вызвать и воспроизвести приятные воспоминания.

По мнению соавтора исследования доктора Тома Гейлера, их исследование показывает насколько сильной может быть связь воспоминаний и вкуса, и насколько она пока мало использована.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось узнать, почему люди часто забывают о своих планах.