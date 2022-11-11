Камінь святого Павла, що затонув: який вигляд має найстаріше підводне місто у світі (відео)

Острів Павлопетрі є унікальним у своєму роді й безпосередньо пов'язаний із християнськими апостолами.

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Острів Павлопетрі розташований біля узбережжя Лаконії на півдні Пелопоннесу. Про нього знає мало хто. Але це одне з найважливіших місць у грецькій історії.

Цей острів є найстарішим давньогрецьким містом, яке коли-небудь археологи знаходили під водою, — пише видання Greek Reporter.

У перекладах назва Павлопетрі означає "камінь Павла". Вона пов'язана безпосередньо з християнськими апостолами та мучениками — святими Петром і Павлом. Колись вони розповсюджували християнство під час своїх подорожей по світу. Ці події відбувалися в першому столітті нашої ери.

Історія давньогрецького міста починається понад 5000 років тому. Його відкрив Ніколас Флемінг у 1967 році. До цих пір він є найстарішим у своєму роді й просто перебуває у водах Середземного моря.

За рік після виявлення міста його нанесли на карту. Окрім того, вчені з Кембриджського університету хотіли визначити його масштаб. У ході дослідження Павлопетрі віднесли до мікенської доби. Але це було не так. Після ретельного вивчення археологи дійшли висновку, що тут з'явилися перші поселення у 2800 р. до н.е. Про це вказали різні артефакти. Здебільшого вони належали до бронзової доби.

Також учені з'ясували, що на цьому місці сталася серія з трьох катастрофічних землетрусів. Вони сталися в 1000 році до нашої ери. Можливо, саме через них місто опинилося під водою. Відомо, що до катастроф Павлопетрі процвітало. Воно був важливим портовим містом.

Сьогодні ця пам'ятка унікальна. Завдяки природі вона залишилася недоторканною. Тому вона є надзвичайно цінною для археологів. У майбутньому можливо буде досліджувати площу понад 46 тисяч квадратних метрів.

Павлопетрі — найстаріше підводне місто у світі. Крім того, воно є одним із перших, яке мало планування. Простежуються житлові квартали, ринки, осередки виробництва кераміки.

За допомогою ретельного будівництва це місце можуть перетворити на надзвичайно цінну туристичну пам'ятку.

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