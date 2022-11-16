Котячий алфавіт. Вчені розповіли, як нам спілкуватися зі своїми вихованцями

Дослідження показують, що говорити з кішками їхньою мовою не так вже й складно — достатньо дотримуватися кількох простих правил.

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Попри те, що кішки мають репутацію стриманих, а часом і асоціальних, особливо порівняно із собаками, це не зовсім так. Вчені дійшли висновку, що спілкуватися з вихованцями їхньою мовою зовсім не складно — тільки не варто посміхатися по-людськи, скалячи зуби, краще посміхніться, як кішка — примруживши очі, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з університету Сассекса у Великій Британії зосередилися на тому, щоб допомогти людям розгадати котячий алфавіт і нарешті порозумітися зі своїми вихованцями.

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За словами авторки дослідження Карен МакКомб, існує свого роду котяча посмішка — власники тварин, ймовірно, помічали, що розслаблений і задоволений кіт сидить з "частково закритими очима" і повільно моргає. Вчені дійшли висновку, що це і є посмішка котів і, мабуть, люди можуть спілкуватися з вихованцями, копіюючи ці висловлювання.

Під час дослідження було проведено два експерименти. Під час першого власники повільно моргали двом десяткам кішок із 14 різних домоволодінь. Як тільки кішки влаштовувалися зручніше в одному зі своїх улюблених куточків, власників просили розташуватися на відстані близько метра від вихованця та повільно моргати, коли кішка тварина дивиться на них.

Під час експерименту камери фіксували обличчя власника та мордочки котів, а потім порівняли записи з відео того, як кішки моргають без участі людини. Результати дослідження показали, що кішки з більшою ймовірністю повільно моргатимуть на своїх людей, коли ті повільно моргають на них, порівняно з відсутністю взаємодії.

У другому експерименті також взяли участь трохи понад 20 кішок із восьми різних домоволодінь. Цього разу моргали не власники тварин, а дослідники, які раніше не зустрічалися із тваринами. Камери також знімали обличчя дослідників та мордочки людей, проте також задокументували їхні особи в момент, коли вони лише дивилися один на одного, не моргаючи.

Як і в попередньому експерименті, вчені дивилися на кішок і повільно моргали, проте крім цього вони також тягли до кішки руку. Дослідження показують, що кішки не тільки з більшою ймовірністю моргали у відповідь, але й наближалися до витягнутої руки після того, як вчені моргнули.

За словами Маккомб, їх дослідження є першим, яке пролило світло на "універсальну мову" спілкування з кішками за допомогою повільного моргання.

Раніше Фокус писав про те, навіщо треба розмовляти з кішкою — вчені назвали чотири головні причини.