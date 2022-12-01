Де знайти гору Олімп та Шервудський ліс: 8 міфічних місць, які існують насправді

Коли мова йде про стародавню міфологію, іноді буває важко відокремити факт від вигадки. Однак люди з покоління в покоління зможуть читати ці міфи й відвідувати ці дивовижні місця, долучаючись до їхньої магії.

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Звісно, більшість міфів очевидно вигадані, проте вони часто містять принаймні зерно правди. Наші предки повинні були звідкись черпати своє натхнення. Наприклад, місця дії деяких найпопулярніших міфів абсолютно реальні. Ancient Origins опублікувало список міфічних місць, які існують насправді.

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Гора Олімп: Батьківщина грецького пантеону

[ + – ] Міфічний палац грецьких богів знаходився на вершині гори Олімп у Греції Фото: Max79im / Adobe Stock

Гора Олімп у давньогрецькій релігії слугувала домівкою для дванадцяти олімпійців, головних богів. В "Іліаді" Гомер описує Олімп як стародавній акрополь, укріплений палацовий комплекс на вершині. Його золоті брами охороняли три ори (богині пір року), а кожен олімпієць мав свій власний палац (звісно, найвеличніший у Зевса).

[ + – ] Хмари ховаються величність гори Олімп Фото: dinosmichail / Adobe Stock

У реальному світі Олімп — найвища гора Греції, яка складається з 52 вершин і глибоких ущелин. Територія навколо неї оголошена археологічним та історичним об'єктом для збереження історичних пам'яток, виявлених знайденого в численних місцях розкопок.

Однак стародавні греки мали за звичку називати високі гори Олімп. Попри те, що гора Олімп у Греції асоціюється з античними богами найбільше, вершини з такою назвою можна знайти по всьому континенту. Тільки тут їх чотири, в Туреччині — три, а на Кіпрі одна. Щобільше, в Північній Америці — 9 і навіть одна на Марсі.

Шервудський ліс: Домівка Робіна Гуда та його веселих друзів

Сьогодні, мабуть, не знайдеться людини, не знайомої з легендою про Робіна Гуда — героїчного розбійника в англійському фольклорі. Казки про нього розповідають про його вправність у стрільбі з лука і фехтуванні, а також як він обкрадав багатих і віддавав здобич бідним.

[ + – ] Шервудський ліс і Ноттінгемський замок є міфічними місцями, які можна відвідати в Англії Фото: Nilfanion / CC BY SA 4.0

Однак й досі точаться суперечки про його існування. Міфи постійно посилаються на реальні історичні постаті, починаючи з 13 століття нашої ери. Існують юридичні записи, датовані 1226 роком, в яких згадується чоловік, на ім'я Роберт Ход, у якого конфіскували майно і який став злочинцем. Припускають також, що ім'я Робін Гуд було прізвиськом, яке взяла собі група розбійників.

Міфи про Робіна Гуда зазвичай називають його базою діяльності Шервудський ліс у Ноттінгемі, Англія. Це, безумовно, реальне місце, а саме Національний природний заповідник площею 926 акрів (375 га), який колись займав площу понад 100 000 акрів (40 000 га). Місцевий муніципалітет протягом багатьох років чудово попрацював над тим, щоб зміцнити зв'язок лісу з популярною людиною-легендою.

Троя: Місце найбільшої битви Стародавньої Греції

Падіння Трої є одним з наріжних каменів грецької міфології. У грецькій літературі Троя була одним з наймогутніших царств під час грецького героїчного віку, періоду, коли боги і чудовиська блукали по землі.

[ + – ] Картина "Зруйнування Трої" Йоганна Георга Траутмана

У міфології Троянська війна почалася, коли принц міста, Паріс, викрав та/або втік з Єленою. Єлена вважалася найбільшою красунею Стародавньої Греції і дружиною царя Спарти Менелая. Менелай переконав усіх великих грецьких вождів, пов'язаних особливою клятвою, напасти на місто Трою.

Після цього відбулася найбільша битва грецької міфології. Троянська війна закінчилася, коли греки обманом проникли до могутнього міста, сховавшись у великому дерев'яному коні, якого вони подарували троянцям як нібито мирну пропозицію.

[ + – ] Багатошарове місто в Туреччині, яке відповідає описам Гомера про Трою Фото: Allison Day / CC BY ND 2.0

У реальній історії Троя була справжнім містом в регіоні Малої Азії, на території сучасної Туреччини. До кінця 19 століття Троя і Троянська війна вважалися легендою. Однак розкопки 1871 року виявили руїни, які дуже точно відповідали зображенням стародавнього міста в міфах.

Археологічна пам'ятка Троя складається з 9 шарів, датованих періодом від ранньої бронзової доби (3000-2500 рр. до н.е.) до візантійської епохи (близько 300 р. н.е.). Вважається, що місто-легенда належить до одного з рівнів пізньої бронзової доби.

Сьогодні його відвідати можна, адже це туристична визначна пам'ятка, а також об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хоча ми точно знаємо, що Троя існувала, розмежування між легендою і фактом все ще вивчається.

Камелот короля Артура

Вважається, що король Артур був найвидатнішим королем Англії на початку нашої ери, а його столицею був Камелот. Він і його лицарі були втіленням лицарського обов'язку. Найпопулярніші казки розповідають про зраду Артура з боку його улюбленого лицаря, сера Ланселота, та його королеви Ґвіневери.

[ + – ] Перспектива замку Камалет. 15 серпня 1723 року

Протягом століть історики намагалися з'ясувати, чи є в артурівських легендах хоч якась частка правди.

У 1542 році поет Джон Ліланд заявив, що жителі навколо замку Кедбері, вважали його справжнім Камелотом. Цю теорію підкріпив той факт, що замок знаходиться близько до річки Кем і сіл Квін Кем і Вест Кем.

Щоб докопатися до істини, у 20 столітті провели масштабні археологічні розкопки. Вони показали, що ця територія була поселенням з 4-го тисячоліття до нашої ери, а близько 470 р. н.е. великий бриттонський правитель і його військовий загін переїхали в цю місцевість і значно укріпили її.

Після цих відкриттів замок Кедбері почали називати "справжнім Камелотом". Однак багато істориків не погоджуються з цим твердженням і вказують на те, що це місце побудоване занадто пізно, щоб бути Камелотом з артурівської легенди.

Здається, що поки остаточної відповіді не знайдено, у людей, які сподіваються відвідати "справжній" Камелот, залишається багато варіантів.

Острови циклопів: Домівка однооких монстрів із грецьких міфів

В "Одіссеї" Гомера міфи розповідають дивовижну історію Одіссея та його хоробрих людей, які намагалися повернутися додому, до Ітаки. На цьому шляху їм прийшлося пройти через одну з найбільших небезпек — острови циклопів.

Одіссей і дванадцять його людей висадилися на острові та натрапили на порожню печеру з кількома пастушими речами та вівцями. Вирішивши відпочити, вони залишилися в ній, аж ось прийшов Поліфем — власник, який не зрадів незваним гостям і закрив єдиний прохід великим каменем. Тільки за допомогою свого гострого розуму Одіссею та його команді вдалося втекти звідти.

[ + – ] На узбережжі Сицилії не видно циклопів, лише сонце та веселощі Фото: Albert Izeme / CC BY NC ND 2.0

Ці скелі і сьогодні можна побачити біля східного узбережжя Сицилії на Островах Циклопів. Це смуга скелястих островів уздовж узбережжя, що вирізняється неймовірними скелястими обривами. Сьогодні тут розташовані красиві приморські містечка, цитрусові сади та дивовижні краєвиди на гору Етна. На щастя, популяція циклопів, схоже, вимерла.

Ельдорадо: міфічне місто золота

Легенда про Ельдорадо — це трагічна історія про людську жадібність. Спочатку Ельдорадо іспанці в 16 столітті використали для позначення міфічного вождя племені. Кажуть, що цей вождь покрив себе золотом і коштовностями, а потім потонув в озері Гуатавіта.

Іспанські конкістадори перевернули Колумбію, Венесуелу, Гаяну та Бразилію догори дном у пошуках золотої імперії, в існуванні якої вони себе переконали. Водночас вони знищили незліченну кількість корінних племен. Не дивно, що вони так і не натрапили на міфічне місто.

[ + – ] Пліт муїсків 1500-1200 рр. до н. е. в Музеї золота, Богота, Колумбія Фото: World 66 / CC BY SA 1.0

Однак це не означає, що в оригінальній легенді не було правди. Історичні тексти дійсно вказують на плем'я інків, яке жило біля озера Гуатавіта на території сучасної Колумбії. У них дійсно був ритуал, під час якого вожді кидали в озеро коштовності, золото і скарби. І це озеро можна відвідати сьогодні, однак золота, на жаль, тут немає.

[ + – ] Хоча шукачам міфічного міста золота і не пощастило знайти його, неймовірно красиве озеро можна відвідати Фото: Wladimir Valdes / CC BY SA 2.0

Мацуе: Закритий вхід у підземний світ

Згідно з японським міфом про Йомі (підземне царство), існували два ранніх боги, відповідальні за все творіння, — Ідзанаґі та його сестра-дружина Ідзанамі. Згідно з міфом, Ідзанамі померла, народивши стихію вогню. Ідзанаґі, збожеволівши від горя, вирушив у подорож до підземного світу, щоб забрати її душу.

[ + – ] Картина 18 століття із зображенням синтоїстських божеств Ідзанаґі та Ідзанамі

Кажуть, що скеля Ідзанаґі, яка закривала вхід у Йомі, існує й донині. Її можна знайти в районі Мацуе в Японії. Сам вхід називається Йомоцу Хірасака, а камінь при вході можна знайти за святилищем Iya в Мацуе. Ніхто достеменно не знає, що саме в цьому районі перекриває вхід, що, мабуть, і на краще. Відвідувачі також можуть відвідати могилу та святилище Ідзанамі.

[ + – ] Йомоцу Хірасака - схил, що веде до Йомі, японського підземного світу Фото: ChiefHira / CC BY SA 3.0

Дорога Гігантів: Побудована гнівом, зруйнований страхом

Дорога Гігантів знаходиться в графстві Антрім у Північній Ірландії. Вона складається з понад 40 тис. базальтових колон, з'єднаних між собою, які за теоріями є результатом виверження вулкана.

Однак легенди стверджують, що це залишки мосту, побудованого древнім велетнем Фінном Мак Кумалом. Йому кинув виклик шотландський велетень суперник Голл.

Щоб добратися до місця битви, Фінн побудував міст через Північний канал між Ірландією та Шотландією. Зрозумівши, що його суперник набагато більший, велетень вирішив переховуватися від Голла. Дружина Фінна збрехала Голлу, коли вказала на сплячого замаскованого чоловіка, сказавши, що це її немовля-син. Він зі свого боку побачив цю велетенську людину-немовля та нажаханий кинувся тікати, по дорозі знищуючи міст.

[ + – ] Дорога Гігантів, створена велетнем Фінном Мак Кумалом Фото: Hans Hilliwaert / CC BY NC ND 2.0

Раніше Фокус писав про сліди древнього мисливця, знайдені на узбережжі Ла-Маншу. Воно стає доступним лише на кілька дорогоцінних годин на добу, коли сезонні припливи найдовші й найнижчі.