Где найти гору Олимп и Шервудский лес: 8 мифических мест, существующих на самом деле

Когда речь идет о древней мифологии, иногда бывает трудно отделить факт от вымысла. Однако люди из поколения в поколение смогут читать эти мифы и посещать эти удивительные места, приобщаясь к их магии.

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Конечно, большинство мифов очевидно выдуманы, однако часто содержат по крайней мере зерно правды. Наши предки должны были откуда-то черпать свое вдохновение. Например, места действия некоторых самых популярных мифов абсолютно реальны. Ancient Origins опубликовало список мифических мест, существующих на самом деле.

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Гора Олимп: Родина греческого пантеона

[ + – ] Мифический дворец греческих богов находился на вершине горы Олимп в Греции Фото: Max79im / Adobe Stock

Гора Олимп в древнегреческой религии служила домом для двенадцати олимпийцев, главных богов. В "Илиаде" Гомер описывает Олимп как древний акрополь, укрепленный дворцовым комплексом на вершине. Его золотые ворота охраняли три паши (богини времен года), а каждый олимпиец имел свой собственный дворец (конечно, самый величественный у Зевса).

[ + – ] Облака прячут величие горы Олимп Фото: dinosmichail / Adobe Stock

В реальном мире Олимп — самая высокая гора Греции, состоящая из 52 вершин и глубоких ущелий. Территория вокруг нее объявлена археологическим и историческим объектом для сохранения монументального и исторического характера, найденного в многочисленных местах раскопок.

Однако древние греки имели привычку называть высокие горы Олимп. Несмотря на то, что гора Олимп в Греции ассоциируется с античными богами больше, вершины с таким названием можно найти по всему континенту. Только здесь их четыре, в Турции три, а на Кипре одна. Более того, в Северной Америке — 9 и даже одна на Марсе.

Шервудский лес: Дом Робина Гуда и его веселых друзей

Сегодня, пожалуй, не найдется человека, не знакомого с легендой о Робине Гуде — героическом разбойнике в английском фольклоре. Сказки о нем рассказывают о его сноровке в стрельбе из лука и фехтовании, а также как он обворовывал богатых и отдавал деньги бедным.

[ + – ] Шервудский лес и Ноттингемский замок – мифические места, которые можно посетить в Англии Фото: Nilfanion / CC BY SA 4.0

Однако до сих пор идут споры о его существовании. Мифы постоянно ссылаются на реальные исторические фигуры, начиная с XIII века нашей эры. Существуют юридические записи, датированные 1226 годом, в которых упоминается мужчина, по имени Роберт Ход. У него конфисковали имущество и он стал преступником. Предполагается также, что имя Робин Гуд было прозвищем, которое взяла себе группа разбойников.

Мифы о Робине Гуде обычно называют его базой деятельности Шервудский леса в Ноттингеме, Англия. Это, безусловно, реальное место, а именно Национальный природный заповедник площадью 926 акров (375 га), когда-то занимавший площадь более 100 000 акров (40 000 га). Местный муниципалитет на протяжении многих лет отлично поработал над тем, чтобы укрепить связь леса с популярным человеком-легендой.

Троя: Место величайшей битвы Древней Греции

Падение Трои является одним из краеугольных камней греческой мифологии. В греческой литературе Троя была одним из самых могущественных царств во время греческого героического века, периода, когда боги и чудовища бродили по земле.

[ + – ] Картина "Разрушение Трои" Иоганна Георга Траутмана

В мифологии Троянская война началась, когда принц города Парис похитил и/или бежал с Еленой. Елена считалась величайшей красавицей Древней Греции и женой царя Спарты Менелая. Менелай убедил всех великих греческих вождей, связанных особой клятвой, напасть на город Троя.

После этого произошло величайшее сражение греческой мифологии. Троянская война закончилась, когда греки обманом проникли в могучий город, спрятавшись в большом деревянном коне, который они подарили троянцам как мирное предложение.

[ + – ] Многослойный город в Турции, отвечающий описаниям Гомера о Трое Фото: Allison Day / CC BY ND 2.0

В настоящей истории Троя была реальным городом в регионе Малой Азии, на местности современной Турции. К концу 19 века Троя и Троянская война считались легендой. Однако раскопки 1871 года обнаружили руины, которые очень точно соответствовали изображениям древнего города в мифах.

Археологическая достопримечательность Троя состоит из 9 слоев, датированных периодом от ранней бронзовей эпохи (3000-2500 гг. до н.э.) до византийской эпохи (около 300 г. н.э.). Считается, что город-легенда принадлежит к одному из уровней поздней бронзовей эпохи.

Сегодня его посетить можно, ведь это туристическая достопримечательность, а также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя мы точно знаем, что Троя была, разграничение меж легендой и фактом все еще изучается.

Камелот короля Артура

Считается, что король Артур был величайшим королем Англии в начале нашей эры, а его столицей был Камелот. Он и его рыцари были воплощением рыцарского долга. Самые популярные сказки рассказывают об измене Артура со стороны его любимого рыцаря, сэра Ланселота и его королевы Гвиневеры.

[ + – ] Перспектива замка Камалет. 15 августа 1723 года

На протяжении веков историки пытались выяснить, есть ли в артуровских легендах какая-нибудь доля правды.

В 1542 году поэт Джон Лиланд заявил, что жители вокруг замка Кедбери считали его настоящим Камелотом. Эту теорию подкрепил тот факт, что замок находится близко к реке Кэм и деревням Квин Кэм и Вест Кэм.

Чтобы докопаться до истины, в 20-м веке провели масштабные археологические раскопки. Они показали, что эта территория была поселением с 4 тысячелетия до нашей эры, а около 470 г. н.э. великий бриттонский правитель и его военный отряд переехали в эту местность и значительно укрепили ее.

После этих открытий замок Кедбери стал называться "настоящим Камелотом". Однако многие историки не согласны с этим утверждением и указывают на то, что это место построено слишком поздно, чтобы быть Камелотом из артуровской легенды.

Похоже, что пока окончательный ответ не найден, у людей, надеющихся посетить "настоящий" Камелот, остается много вариантов.

Острова циклопов: Дом одноглазых монстров из греческих мифов

В "Одиссее" Гомера мифы рассказывают удивительную историю Одиссея и его храбрых людей, пытавшихся вернуться домой, в Итак. На этом пути им пришлось пройти через одну из самых больших опасностей — острова циклопов.

Одиссей и двенадцать его людей высадились на острове и наткнулись на пустую пещеру с несколькими пастушьими вещами и овцами. Решив отдохнуть, они остались в ней, и вот пришел Полифем — владелец, не обрадовавшийся незваным гостям и закрывший единственный проход большим камнем. Только с помощью своего острого ума Одиссею и его команде удалось сбежать оттуда.

[ + – ] На побережье Сицилии не видно циклопов, только солнце и веселье Фото: Albert Izeme / CC BY NC ND 2.0

Эти скалы и сегодня можно увидеть у восточного побережья Сицилии на Островах Циклопов. Это полоса скалистых островов вдоль побережья, отличающаяся невероятными скалистыми обрывами. Сегодня здесь расположены красивые приморские городки, цитрусовые сады и удивительные виды на гору Этна. К счастью, популяция циклопов, похоже, вымерла.

Эльдорадо: мифический город золота

Легенда об Эльдорадо – это трагическая история о человеческой жадности. Первоначально Эльдорадо испанцы в 16 веке использовали для обозначения мифического вождя племени. Говорят, что этот вождь покрыл себя золотом и драгоценностями, а затем потонул в озере Гуатавита.

Испанские конкистадоры перевернули Колумбию, Венесуэлу, Гайану и Бразилию вверх дном в поисках золотой империи, в существовании которой они себя убедили. В то же время они уничтожили бесчисленное количество коренных племен. Неудивительно, что они так и не наткнулись на мифический город.

[ + – ] Плот муисков 1500–1200 гг. до н. е. в Музее золота, Богота, Колумбия Фото: World 66 / CC BY SA 1.0

Однако это не значит, что в оригинальной легенде не было правды. Исторические тексты действительно указывают на племя инков, жившее у озера Гуатавита на территории современной Колумбии. У них действительно был ритуал, во время которого вожди бросали в озеро драгоценности, золото и сокровища. И это озеро можно посетить сегодня, однако золота, к сожалению, здесь нет.

[ + – ] Хотя искателям мифического города золота и не удалось найти его, невероятно красивое озеро можно посетить Фото: Wladimir Valdes / CC BY SA 2.0

Мацуэ: Закрытый вход в подземный мир

Согласно японскому мифу об Йоми (подземное царство), существовали два ранних бога, ответственные за все творения, — Идзанаги и его сестра-жена Идзанами. Согласно мифу, Идзанами умерла, родив стихию огня. Идзанаги, сошел с ума от горя, отправился в путешествие в подземный мир, чтобы забрать ее душу.

[ + – ] Картина 18 века с изображением синтоистских божеств Идзанаги и Идзанами

Говорят, что скала Идзанаги, закрывавшая вход в Йоми, существует и поныне. Ее можно найти в районе Мацуэ в Японии. Сам вход называется Йомоцу Хирасака, а камень при входе обнаруживается по святилищу Iya в Мацуэ. Никто точно не знает, что именно в этом районе перекрывает вход, что, пожалуй, и к лучшему. Посетители могут посетить могилу и святилище Идзанами.

[ + – ] Йомоцу Хирасака – склон, ведущий к Йоме, японскому подземному миру Фото: ChiefHira / CC BY SA 3.0

Дорога Гигантов: Построена гневом, разрушена страхом

Дорога Гигантов находится в графстве Антрим в Северной Ирландии. Она состоит из более чем 40 тыс. базальтовых колонн, соединенных между собой, которые по теориям являются результатом извержения вулкана.

Однако легенды утверждают, что это остатки моста, построенного древним великаном Финном Мак Кумалом. Ему бросил вызов шотландский гигант соперник Голл.

Чтобы добраться до места битвы, Финн построил мост через Северный канал между Ирландией и Шотландией. Поняв, что его соперник гораздо больше, великан решил скрываться от Голла. Жена Финна соврала Голлу, когда указала на спящего замаскированного мужчину, сказав, что это ее младенец-сын. Он со своей стороны увидел этого огромного человека-младенца и напуганный бросился бежать, по дороге уничтожая мост.

[ + – ] Дорога Гигантов, созданная великаном Финном Мак Кумалом Фото: Hans Hilliwaert / CC BY NC ND 2.0

Ранее Фокус писал о следах древнего охотника, найденных на побережье Ла-Манша. Оно становится доступным лишь на несколько драгоценных часов в сутки, когда сезонные приливы самые длинные и низкие.