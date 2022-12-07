Кам'яна плита з горами та річками: знайдено найстарішу мапу Європи, якій 4 тис. років

Відтоді як люди почали подорожувати, виникла потреба відстежувати та відмічати відвідані місця. Від дорожніх мап до відстеження погодних явищ, карти супроводжують людство як невіддільна частина усього досвіду, набутого за історію людства.

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Є безліч історичних та древніх мап, які допомагають нам дізнатися, як і куди мандрували наші предки. Вавилонці, Єгиптяни, Греки та безліч інших культур мали свої власні версії мап, деякі з яких збереглися і донині. Попри те, що вони сильно відрізняються від сучасних та часто неточні, вони все ж дають змогу побачити світ очима наших предків. Однією з цих карт є Плита Сен-Белека, яка виявилася найстарішою мапою в Європі, пише Grunge.

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[ + – ] Є безліч історичних та древніх мап, які допомагають нам дізнатися, як і куди мандрували наші предки Фото: Nina Alizada/Shutterstock

Стародавнє відкриття

Плиту Сен-Белека розкопали у 1900 роках в французькому регіоні Бретань. Чоловік, на ім'я Поль дю Шательє, проводив розкопки, коли натрапив на цю розбиту кам’яну плиту в могилі бронзового віку. Після відкриття карта була переміщена до приватної колекції, перш ніж через два десятиліття її забрав Музей національної археології. Про неї не згадували ще 60 років.

У 1990-х роках, плиту повернули до дому Шательє, де про неї знову забули до 2014 року. Тільки три роки потому її вивчила група дослідників, а після численних дослідів та інтенсивного вивчення археологів, встановили справжню цінність знахідки.

[ + – ] Найстаріша європейська мапа Фото: wikipedia

Найстаріша європейська мапа

Хоча, на перший погляд, плита здається просто каменем зі складним різьбленням, яке виглядає як випадкові лінії, проте насправді у цих різьбленнях є сенс. Плиту датують між 2150 та 1600 рр. до н. е. й, в такому випадку, це найстаріша зі знайдених у Європі мап. Також вважають, що ця плита використовувалася як частина перепоховання святого Белека під час бронзової доби.

Окрім вражаючого віку плити, вона також має багато особливостей, які узгоджуються з іншими стародавніми картами. Сама карта насправді є тривимірною, на ній представлено різні лінії та нерівності, що представляють річки та гори. На цій карті зображено територію біля річки Одет, на заході Франції. Хоча її точне призначення залишається загадкою, за словами вчених, можливим застосуванням є "управління територією та розподіл контролю над землею".

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