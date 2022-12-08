Невловимий інгредієнт. У лісах Дубліна вперше виявили прадідуся пивних дріжджів

Тепер вчені хочуть створити новий сорт пива, використовуючи виявлені "материнські" дріжджі.

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Тепер Ірландію по праву можна назвати батьківщиною пива, адже в лісах Дубліна вперше виявили невловного раніше предка дріжджів, які використовують для виробництва пива, пише Daily Mail.

Saccharomyces eubayanus є маловідомим видом дріжджів, від якого походять дріжджі, що використовуються сьогодні для виробництва лагера. Зазначимо, що раніше їх уже виявляли в Патагонських Андах ще 2011 року, проте сьогодні дослідникам вперше вдалося виявити цей давній та рідкісний вид у дикій природі Європи — Дублінському лісі.

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Нове дослідження проводилося вченими зі Школи біомолекулярних та біомедичних наук Університетського коледжу Дублінського інституту Конвею. За словами провідного автора дослідження Джеральдіна Батлера, вчені раді наткнутися на такий рідкісний екземпляр прямо біля свого порога.

За словами Батлера, вони з колегами мають намір знайти комерційних партнерів і зварити пиво з цих "материнських" дріжджів, щоб дізнатися, які вони на смак. Можливо, дослідникам вдасться створити нові смакові характеристики, які раніше не вдавалися нікому.

Зазначимо, що всі сорти пива за визначенням діляться лише на два типи залежно від типу дріжджів, який використовується для їхнього виробництва — елі та табори. Табори виробляють за допомогою дріжджів низового бродіння за низьких температур, а для виробництва елю використовують дріжджі верхового бродіння при вищих температурах.

[ + – ] Дріжджі знайшли в лісах Дубліна Фото: FEMS Yeast Research

До середньовіччя у пивоварінні, як правило, використовували дріжджі Saccharomyces cerevisiae, придатні для виробництва елю. Цей вид дріжджів використовується і по сьогодні для виробництва елю, вина, віскі, хліба та безлічі інших продуктів.

Для виробництва табору використовують дріжджі Saccharomyces pastorianus, які є гібридом двох батьківських дріжджів, одним з яких є старий елевий вид дріжджів Saccharomyces eubayanus.

Дослідники постійно виявляли ці "материнські" дріжджі в Південній та Північній Америці, Китаї, Тибеті та новій Зеландії, але лише зараз їм вперше вдалося виявити їх у Європі.

Обидва зразки знайдено на території кампусу в Белфілді за 17 метрів один від одного. Під час досліджень вчені виявили, що S. Eubayanus погано ростуть при температурі 30 °C і вище, проте при нижчих температурах, навпаки, ростуть добре — від 13 °C. До речі, з елевими дріжджами все відбувається з точністю до навпаки.

Вчені вважають, що цей вид дріжджів спочатку виник у Патагонії, а потім колонізував увесь світ. Дослідники вважають, що саме там дріжджі адаптувалися до низьких температур, перш ніж поширитися іншими територіями.

До речі, у 2017 році Heineken вже виробила три сорти пива з трьома різними джерелами S. Eubayanus, один із них вийшов обмеженим випуском і називався на честь координати широти букового лісу в Патагонії, де й зібрали дріжджі. Відомо, що цей сорт пива відрізнявся пряними нотками і був урівноважений тонкими відтінками фруктів.

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