Картинна галерея у стилі Сімпcонів. Вчені виявили нові геогліфи в Перу

Пустеля Наска в Перу схожа на картинну галерею для богів. Але навіть після десятиліть досліджень вчені ледве дослідили маленьке крило цієї згасаючої колекції гігантів серед каміння

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Дослідження за допомогою дронів і аерофотозйомки на півдні Перу наразі виявили 168 нових геогліфів на об’єкті Всесвітньої спадщини "Лінії Наска". Приблизно 50 із цих великомасштабних географічних малюнків зображують людиноподібні фігури, повідомляють Science Alert.

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Вважають, що вчені знайшли лише 5 відсотків усіх малюнків Наска в пустелі. Дослідники з Університету Ямагата в Японії зараз працюють з місцевими археологами, щоб змінити це, і кількість стародавніх ліній виявлених ними майже вдвічі перевищує кількість попередніх відомих зразків.

Одне з гуманоїдних зображень, здається, навіть має трохи волосся на обличчі у стилі Сімпсонів.

[ + – ] Одне з гуманоїдних зображень, здається, навіть має трохи волосся на обличчі у стилі Сімпсонів Фото: Yamagata University

На деяких інших малюнках, викарбуваних на ландшафті, зображені птахи, косатки, коти та змії. Деякі з них — це просто прості лінії або трапецієподібні візерунки.

Важко сказати, коли створені малюнки, але глиняні горщики, знайдені біля ліній, датують часом між 100 роками до н. е. та 300 роками н. е.

Багато старовинних зображень видряпано на рівній місцевості, тому їх важко побачити з найближчих точок огляду. Ерозія ускладнила відкриття ліній, оскільки для їх створення прибирали каміння та сміття. Таким способом оголювали ґрунт контрастного кольору.

[ + – ] Важко сказати, коли створені малюнки, але глиняні горщики, знайдені біля ліній, датують часом між 100 роками до н. е. та 300 роками н. е. Фото: Yamagata University

"Лінії Наска" є однією з найцікавіших таємниць історії, і навіть якщо археологи знайдуть більше, не факт, що це наблизить нас до розуміння їх призначення.

З якоїсь незрозумілої причини між 500 р. до н. е. і 500 р. н. е. суспільства в південному Перу створювали прості лінії, форми та фігури на ландшафті, багато з яких можна повністю побачити лише прямо згори.

Ці геогліфи тлумачили різними способами протягом десятиліть, але найпоширенішим поясненням є те, що вони призначені для богів у небі, які дивилися на людей згори. Інша популярна теорія припускає, що ці фігури та візерунки намальовані для ритуальних астрономічних цілей і мали якось відображати зірки.

[ + – ] На деяких інших малюнках, викарбуваних на ландшафті, зображені птахи, косатки, коти та змії Фото: Yamagata University

У 1994 році, коли частину пустелі Наска визнали об’єктом Всесвітньої спадщини, знайшли лише близько 30 геогліфів, і вони переважно зображали рослини та тварин.

Як виявилося, це лише верхівка айсберга. До 2019 року археологи знайшли загалом близько 200 геогліфів, деякі з яких зображували людиноподібні фігури.

Завдяки цим останнім доповненням, які виявили дослідники з Університету Ямагата, офіційна кількість відомих ліній Наска тепер становить 358.

[ + – ] До 2019 року археологи знайшли загалом близько 200 геогліфів, деякі з яких зображували людиноподібні фігури Фото: Yamagata University

З дозволу Міністерства культури Перу, вчені з Ямагати взяли за мету підрахувати якомога більше цих таємничих малюнків.

Раніше Фокус вже писав про те, як вчені "перевідкрили" настінні розписи в Перу. Вперше їх виявили ще 1916 році.