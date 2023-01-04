Дієти скасовуються. Вчені з'ясували, що целюліт захищає від цілої низки хвороб

Дослідники не рекомендують навмисно набирати вагу, але повідомляють, що об'єм у стегнах допомагає запобігати інсультам і деменції.

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Відмінність чоловічого та жіночого тіла не така категорична, як здається на перший погляд. Здебільшого ми маємо однаковий набір органів, але форма сильно відрізняється залежно від відсоткового вмісту жиру. У деяких — широкі бедра, в інших основне скупчення жиру — на животі чи ногах. У когось є целюліт, а хтось має повні руки. Але Jpost розповідає, наскільки зайва вага може бути корисною для вашого здоров'я.

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Підсумки дослідження різко контрастують із популярнішою думкою про те, що надлишок жиру пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, інсульту й ішемічної хвороби серця.

Експерти з Джорджії (США) вважають, що жінки, у яких основне накопичення жиру йде навколо стегон і сідниць, краще захищені від інсульту й деменції. У дослідженні, опублікованому в журналі Diabetes, вчені виявили, що підшкірний жир, який викликає целюліт, забезпечує захист від захворювань, пов'язаних із запальними процесами.

Випробування проводилися мишах. З'ясувалося, що самки мишей із високим відсотком підшкірного жиру мають нижчий рівень запалення в мозку, ніж самці. Водночас коли самкам робили ліпосакцію (видалення жиру), рівень запалення зростав.

Поки що вчені не впевнені в механізмах такого захисту. Попередні дослідження пов'язували його зі статевим гормоном естрогеном, який має протизапальні властивості.

Важливо розуміти, що дослідження передбачає навмисного набору ваги, оскільки ожиріння несе ризик виникнення інших хронічних захворювань. Однак є привід розслабитися, дивлячись на своє відображення в дзеркалі.

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