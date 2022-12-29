Приречені на провал. Вчені назвали рису характеру, яка заважає людям схуднути

Дослідження показало, що лише одна риса особистості здатна значно зіпсувати спроби позбутися зайвої ваги.

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Новорічні та різдвяні свята, як правило, загрожують не тільки веселощами, застіллям, а й парою зайвих кілограмів, які ми помічаємо на вагах після закінчення свят, пише PSY Blog.

У результаті після свят деякі люди сідають на жорсткі дієти, інші намагаються повернутися до звичного збалансованого раціону. Однак побачити результат виходить не завжди. Схоже, вчені виявили одну з причин, чому часом нам так складно позбавитися пари зайвих кілограмів.

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Нове дослідження передбачає, що деякі риси нашого характеру здатні допомогти нам схуднути або навпаки ускладнюють процес. Загалом у дослідженні взяли участь трохи більше сотні людей із ожирінням.

У ході дослідження їм надали комбіноване консультування, а також запропонували дієтотерапію та лікувальну фізкультуру. Результати показали, що не всі реципієнти однаково реагують на програму, а результати також залежать і від типу особистості.

Наприклад, учасникам дослідження, які були оптимістично налаштовані на початку піврічного шляху, виявилося складніше схуднути. Водночас люди, які успішно позбавлялися зайвих кілограмів, навпаки стали оптимістичніші протягом дослідження, навіть якщо спочатку експерименту були налаштовані песимістично.

Крім того, вчені виявили, що ще одним ключем до схуднення є самосвідомість. Тобто людям необхідно знати, як працює їжа, збирати інформацію про те, які зміни відбулися і за допомогою чого вони були досягнуті.

Після закінчення експерименту вчені склали кілька правил, які допоможуть схуднути.

не підходити до схуднення з дитячим оптимізмом;

підвищувати самоефективність;

працювати над самоконтролем;

знизити психологічну напругу.

Дослідники вважають, що люди, які тверезо дивляться на факти й розглядають альтернативи, з набагато більшою ймовірністю отримають результат, коли намагаються схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому не варто боятися погладшати на свята.