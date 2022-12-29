Обречены на провал. Ученые назвали черту характера, которая мешает людям похудеть

Исследование показало, что всего одна черта личности способна значительно испортить попытки избавиться от лишнего веса.

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Новогодние и рождественские праздники, как правило грозят не только веселье, застольем, но и парой лишних килограммов, которые мы замечаем на весах по окончанию праздников, пишет PSY Blog.

В результате после праздников некоторые из людей садятся на жесткие диеты, другие — пытаются вернуться к привычному сбалансированному рациону. Однако увидеть результат получается не всегда. Похоже, ученые обнаружили одну из причин, почему порой нам так сложно избавиться от пары лишних килограммов.

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Новое исследование предполагает, что некоторые черты нашего характера способны или помочь нам похудеть, или наоборот затрудняют процесс. В общей сложности в исследовании приняли участие чуть более сотни человек с ожирением.

В ходе исследования им предоставили комбинированное консультирование, а также предложили диетотерапию и лечебную физкультуру. Результаты показали, что не все реципиенты одинаково реагируют на программу, а их результаты также зависят и от типа личности.

Например, участникам исследования, которые были настроены оптимистично вначале полугодичного пути, оказалось сложнее похудеть. В то же время, люди, которые успешно избавлялись от лишних килограммов, наоборот стали более оптимистичны в течение исследования, даже если вначале эксперимента были настроены весьма пессимистично.

Кроме того, ученые обнаружили, что еще одним ключом к похудению является самосознание. То есть людям необходимо знать, как работает прием пищи, собирать информацию о том, какие изменения произошли и с помощью чего они были достигнуты.

По окончанию эксперимента ученые составили несколько правил, которые помогут похудеть:

не подходить к похудению с детским оптимизмом;

повышать самоэффективность;

работать над самоконтролем;

снизить психологическое напряжение.

Исследователи считают, что люди, которые трезво смотрят на факты и рассматривают альтернативы, с гораздо большей вероятностью получат результат, когда пытаются похудеть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему не стоит бояться поправиться на праздники.