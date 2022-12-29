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Технологии и наука

Обречены на провал. Ученые назвали черту характера, которая мешает людям похудеть

мужчина
Всего одна черта характера поможет похудеть

Исследование показало, что всего одна черта личности способна значительно испортить попытки избавиться от лишнего веса.

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Новогодние и рождественские праздники, как правило грозят не только веселье, застольем, но и парой лишних килограммов, которые мы замечаем на весах по окончанию праздников, пишет PSY Blog.

В результате после праздников некоторые из людей садятся на жесткие диеты, другие — пытаются вернуться к привычному сбалансированному рациону. Однако увидеть результат получается не всегда. Похоже, ученые обнаружили одну из причин, почему порой нам так сложно избавиться от пары лишних килограммов.

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Новое исследование предполагает, что некоторые черты нашего характера способны или помочь нам похудеть, или наоборот затрудняют процесс. В общей сложности в исследовании приняли участие чуть более сотни человек с ожирением.

В ходе исследования им предоставили комбинированное консультирование, а также предложили диетотерапию и лечебную физкультуру. Результаты показали, что не все реципиенты одинаково реагируют на программу, а их результаты также зависят и от типа личности.

Например, участникам исследования, которые были настроены оптимистично вначале полугодичного пути, оказалось сложнее похудеть. В то же время, люди, которые успешно избавлялись от лишних килограммов, наоборот стали более оптимистичны в течение исследования, даже если вначале эксперимента были настроены весьма пессимистично.

Кроме того, ученые обнаружили, что еще одним ключом к похудению является самосознание. То есть людям необходимо знать, как работает прием пищи, собирать информацию о том, какие изменения произошли и с помощью чего они были достигнуты.

По окончанию эксперимента ученые составили несколько правил, которые помогут похудеть:

  • не подходить к похудению с детским оптимизмом;
  • повышать самоэффективность;
  • работать над самоконтролем;
  • снизить психологическое напряжение.

Исследователи считают, что люди, которые трезво смотрят на факты и рассматривают альтернативы, с гораздо большей вероятностью получат результат, когда пытаются похудеть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему не стоит бояться поправиться на праздники.