Ешь, веселись, не злись. Ученые рассказали, почему не стоит бояться поправиться на праздники

Исследовали настаивают, что новогодние и рождественские удовольствия необходимы человеку и вряд ли так опасны, как нам говорили ранее.

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Новогодние и рождественские праздники часто называют "сезоном глупостей" — в это время мы едим, пьем и веселимся. Но эти праздничные удовольствия в последствии также могут обернуться для нас чувством вины и страха, что мы поставили на паузу свои здоровые привычки, а возможно и набрали пару лишних килограммов, за что корим себя, пишет Science Alert.

Однако эксперт по пищевым наукам и питанию человека в Университете Ньюкасла Эмма Беккет считает, что в действительности нам не стоит беспокоиться о последствиях праздничного кутежа, и вот почему.

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Набор веса после праздников

Исследования подтверждают, что прибавка в весе может происходить, и происходит, в "сезон глупостей". Однако в среднем речь идет о 0,7 кг, то есть все не так драматично, как уверяет нас культура диет.

Наука о питании весьма сложна, в особенности из-за того, что люди сложны и разнообразны. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что несмотря на значительное увеличение общего потребления энергии и снижения качества рациона, прибавки в весе и вовсе не происходит.

Отметим, что большая часть подобных исследований происходит в северном полушарии, где основные праздники выпадают на зиму. По словам Беккет, данные исследования в большей степени сосредоточены на весе, но не на здоровье людей. Однако важно помнить, что вес — это всего лишь маркер, который удобно измерить, а вот со здоровьем все обстоит немного иначе.

Еда — не только топливо

Важно помнить, что еда — это не только энергия и питательные вещества. Это также и большая часть нашей культуры, традиций и праздников, которая способствует нашему социальному, культурному и эмоциональному благополучию.

Беккет отмечает, что эту роль еды в нашей жизни сложно изучить, однако важно понимать, что именно она связывает нас с нашими близкими, традициями. Исследователи советуют не забывать, что праздничные застолья — это не только пир для живота, но и возможность разделить трапезу с друзьями и близкими. А совместное питание способствует нашему эмоциональному благополучию и счастью.

Скажи привет гомеостазу

Гомеостаз (от древнегреческих "похожий" и "постоянный") — научный термин, описывающий, как системы саморегулируются. По сути это означает, что наша биология способна приспосабливаться к изменениям, чтобы сохранить вещи в их нормальном состоянии. Наше тело постоянно вносит небольшие биологические коррективы, чтобы поддерживать нормальную температуру, уровень сахара в крови или кровяное давление.

Принцип гомеостаза также применим к питанию и обмену веществ — если мы едим больше в течение нескольких дней или даже недели, наша биология сработает так, чтобы свести к минимум последствия.

Исходя из этого, для большинства людей отдельные периоды праздничных удовольствий вряд ли станут фактором набора веса. На наше здоровье вероятнее повлияют пищевые привычки, которым мы следуем относительно продолжительное время.

О балансе

Исследования показывают, что придерживаться ограничительных диет продолжительное время может быть достаточно трудно. Большинство людей оказываются более успешными в поддержании сбалансированной диеты, с перерывами на "удовольствия".

Однако Беккет также предупреждает, что есть основные правила, которыми нам следует руководствоваться:

Пейте в меру. Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к повышенному риску развития хронических заболеваний.

Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к повышенному риску развития хронических заболеваний. Пейте воду. Чередование алкогольных напитков с водой поможет уменьшить количество выпитого, а также облегчит похмелье, но не устранит риски полностью.

Чередование алкогольных напитков с водой поможет уменьшить количество выпитого, а также облегчит похмелье, но не устранит риски полностью. Остерегайтесь пищевого отравления. Несмотря на веселье, помните об основных правилах безопасности пищевых продуктов, мойте руки и храните продукты питания правильно.

Несмотря на веселье, помните об основных правилах безопасности пищевых продуктов, мойте руки и храните продукты питания правильно. Не забудьте про аллергию. Важно убедиться, что у ваших гостей нет аллергии на пищевые продукты. Представленные на праздничном столе.

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