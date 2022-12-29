Їж, веселись, не гнівайся. Вчені розповіли, чому не варто боятися погладшати на свята

Дослідники наполягають, що новорічні та різдвяні задоволення необхідні людині та навряд чи такі небезпечні, як нам говорили раніше.

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Новорічні та різдвяні свята часто називають "сезоном дурощів" — у цей час ми їмо, п'ємо та веселимося. Але ці святкові задоволення згодом також можуть обернутися для нас почуттям провини та страху, що ми поставили на паузу свої здорові звички, а можливо, і набрали пару зайвих кілограмів, за що докоряємо собі, пише Science Alert.

Проте експертка з харчових наук і харчування людини в Університеті Ньюкасла Емма Беккет вважає, що насправді нам не варто турбуватися про наслідки святкових вечірок, і ось чому.

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Набір ваги після свят

Дослідження підтверджують, що збільшення у вазі може відбуватися і відбувається в "сезон дурниць". Однак у середньому йдеться про 0,7 кг, тобто все не так драматично, як запевняє нас культура дієт.

Наука про харчування дуже складна, особливо тому, що люди складні та різноманітні. Деякі дослідження свідчать про те, що, незважаючи на значне збільшення загального споживання енергії та зниження якості раціону, збільшення у вазі взагалі не відбувається.

Зазначимо, що більшість подібних досліджень відбувається в північній півкулі, де основні свята випадають на зиму. За словами Беккет, ці дослідження більшою мірою зосереджені на вазі, але не на здоров'ї людей. Однак важливо пам'ятати, що вага — це лише маркер, який зручно виміряти, а ось зі здоров'ям усе трохи інакше.

Їжа — не тільки паливо

Важливо пам'ятати, що їжа — це не тільки енергія та поживні речовини. Це також і велика частина нашої культури, традицій і свят, яка сприяє нашому соціальному, культурному й емоційному благополуччю.

Беккет зазначає, що цю роль їжі в нашому житті складно вивчити, проте важливо розуміти, що саме вона пов'язує нас із нашими близькими традиціями. Дослідники радять не забувати, що святкові застілля — це не тільки бенкет для живота, а й можливість розділити трапезу з друзями та близькими. А спільне харчування сприяє нашому емоційному благополуччю та щастю.

Скажи привіт гомеостазу

Гомеостаз (від давньогрецьких "схожий" і "постійний") — науковий термін, що описує, як системи саморегулюються. По суті, це означає, що наша біологія здатна пристосовуватися до змін, щоб зберегти речі в їхньому нормальному стані. Наше тіло постійно вносить невеликі біологічні корективи, щоб підтримувати нормальну температуру, рівень цукру в крові чи кров'яний тиск.

Принцип гомеостазу також застосовується до харчування й обміну речовин — якщо ми їмо більше протягом кількох днів або навіть тижня, наша біологія спрацює так, щоб звести до мінімуму наслідки.

Виходячи з цього, для більшості людей окремі періоди святкових задоволень навряд чи стануть чинником набору ваги. На наше здоров'я найімовірніше вплинуть харчові звички, яких ми дотримуємося відносно тривалий час.

Про баланс

Дослідження показують, що дотримуватися обмежувальних дієт тривалий час може бути досить важко. Більшість людей виявляються успішнішими в підтримці збалансованої дієти, з перервами на "задоволення".

Проте Беккет також попереджає, що є основні правила, якими нам слід керуватися:

Пийте в міру. Важливо пам'ятати, що надмірне вживання алкоголю може спричинити підвищений ризик розвитку хронічних захворювань.

Важливо пам'ятати, що надмірне вживання алкоголю може спричинити підвищений ризик розвитку хронічних захворювань. Пийте воду. Чергування алкогольних напоїв із водою допоможе зменшити кількість випитого, а також полегшить похмілля, але не повністю усуне ризики.

Чергування алкогольних напоїв із водою допоможе зменшити кількість випитого, а також полегшить похмілля, але не повністю усуне ризики. Стережіться харчового отруєння. Незважаючи на веселощі, пам'ятайте про основні правила безпеки харчових продуктів, мийте руки та зберігайте продукти правильно.

Незважаючи на веселощі, пам'ятайте про основні правила безпеки харчових продуктів, мийте руки та зберігайте продукти правильно. Не забудьте про алергію. Важливо переконатися, що ваші гості не мають алергії на харчові продукти на святковому столі.

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