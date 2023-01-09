"Сонцезахисний крем" не допоміг. Названо причину масового вимирання Землі 250 млн років тому

Про те, що сталося на той час на планеті, розповів стародавній пилок.

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Відомо, що 250 мільйонів років тому на Землі відбулося масове вимирання, яке забрало життя 80% всього живого, включаючи рослини, тварин і птахів. Учені вважають, що сьогодні їм вдалося дізнатися більше про події того часу, пише Independent.

Група дослідників із Великобританії, Німеччини та Китаю провела аналіз стародавніх пилових зерен, що збереглися в гірських породах, витягнутих у Тибеті. Зразки розміром менші за людське волосся, схоже, пролили світло на події, які сталися на Землі 250 мільйонів років тому.

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Проаналізувавши наявні дані, вчені дійшли висновку, що ультрафіолет зіграв "важливу роль у масовому вимиранні наприкінці пермського періоду".

За словами співавтора дослідження професора Баррі Ломакса з Ноттінгемського університету, сонячне світло необхідне рослинам для фотосинтезу, проте їм також доводиться захищати себе та свій пилок від шкідливого впливу ультрафіолету. Для цього рослини завантажують зовнішні стінки пилкових зерен сполуками, які по суті працюють як "сонцезахисний крем" — захищають уразливі клітини й так гарантують успішне розмноження.

Дослідники знають, що близько 250 мільйонів років тому відбулося масове вимирання, яке забрало життя 80% населення планети. Ця подія є найсерйознішою з п'ятірки масових вимирань, проте вчені не до кінця розуміють, що сталося.

Передбачається, що масове вимирання було обумовлено виверженням вулкана, який був розміром із сучасний Сибір. У результаті в атмосферу було викинуто величезну кількість вуглецю, що призвело до парникового ефекту. Раптове потепління мало б торкнутися озонового шару та призвело б до його ослаблення, внаслідок чого рослини та тварини зазнали б шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Дослідники також зазначають, що цю теорію підтверджують інші відкриття деформованих суперечок і пилкових зерен того часу — всі вони свідчать про руйнування, викликані ультрафіолетовим випромінюванням.

За словами ще одного співавтора дослідження, доктора Веса Фрейзера з Університету Оксфорд-Брукс, виверження вулкана такого масштабу торкнулося всіх аспектів земної системи — від хімічних змін в атмосфері до скорочення поживних джерел їжі, доступних для тварин.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі вже розпочалося шосте масове вимирання: вчені назвали перші ознаки.