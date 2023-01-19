Чудо в горщику. Нова суперрослина очистить повітря у квартирі, замінивши 30 звичайних квітів

Дослідники запевняють, що ця біоінженерна рослина здатна перетворювати леткі органічні сполуки на "ласощі" для себе.

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Те, що рослини відіграють важливу роль у нашому будинку, ні для кого не секрет, як мінімум, очищають повітря в приміщенні. Однак дослідники пішли далі і створили біоінженерну рослину, яка ефективніша в цьому від будь-якої іншої рослини, пише New Atlas.

Нова рослина створена паризьким біоінженерним стартапом Neoplants і має назву Neo P1. Фактично він є генетично модифікованим типом потоса — рослиною, яка й так ефективно в очищенні повітря від летких органічних сполук (ЛОС). Щобільше, вчені стверджують, що невелике коригування генів потоса дозволило зробити його в 30 разів ефективнішим — вчені вважають, що біоінженерна рослина працює в еквіваленті 30 звичайних рослин.

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Дослідники зазначають, що Neo P1 спеціально розроблений для уловлювання великої кількості чотирьох найтоксичніших летких органічних сполук:

формальдегіду;

бензолу;

толуолу;

ксилолу.

Гени, додані в ДНК рослини, змушують її виробляти ферменти, які перетворюють ЛОС на нешкідливі речовини, по суті, "цукерки", які рослина пізніше може використовувати у своїх цілях. Так, наприклад, формальдегід переробляється на фруктозу, а бензол, толуол і ксилол — на амінокислоту.

[ + – ] Рослина перетворює ЛОС на корисні речовини Фото: Neoplants

Але на цьому "сюрпризи" не закінчуються. Дослідники зазначають, що рослині необхідний свій унікальний грунт, який містить біовугілля — він схожий на деревний матеріал і виробляється шляхом нагрівання біомаси в безкисневому середовищі. Цікаво, що біовугілля також служить будинком для корисних мікроорганізмів, які необхідно додавати у ґрунт щомісяця. Дослідники відзначають, що ці мікроби звуться Power Drops — вони отримують всі необхідні для життя поживні речовини від рослини, а натомість підвищують його ефективність під час очищення повітря.

Дослідники зазначають, що грунт також здатний самостійно захоплювати ЛОС — в результаті співвідношення очищення повітря між рослиною і грунтом варіюється в залежності від розміру квітки. Проте вчені зазначають, що вона має тримати на рівні приблизно 50:50, коли рослина досягне зрілості.

Neo P1 дуже невибагливий у догляді — все, що йому потрібно — полив: раз на місяць взимку і раз на два тижні влітку. Однак власникам біоінженерної квітки краще дотримуватися цього режиму, щоб рослина почувала себе гаразд, адже продавати Neo P1 будуть за рекордною ціною 179 доларів США за штуку. Зазначимо, що у вартість також входять і три Power Drops, проте далі їх доведеться докуповувати самостійно — їхня ціна на ринку поки що не визначена.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли моторошне відео, як рослина вистачає повітря "ротом" — як Одрі II з "Магазинчика жахів".