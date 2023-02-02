Виявлено нові види змій: ім'я для однієї з них вигадав Леонардо Ді Капріо (фото)

Вчені виявили в джунглях Центральної та Південної Америки 5 видів раніше невідомих змій із приголомшливими очима. Але вони перебувають під загрозою зникнення.

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У джунглях Панами вчені виявили новий вид змії, який має яскраве забарвлення та дуже великі очі. Цей вид названий на честь матері американського актора Леонардо Ді Капріо. Ще чотири нові види виявили у різних регіонах Центральної та Південної Америки. Але всім їм загрожує зникнення через видобуток корисних копалин, пише Live Science.

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Один із нових видів змій, які виявили вчені, отримав свою назву завдяки актору та захиснику природи Леонардо Ді Капріо. Він попросив учених назвати цю змію з великими помаранчевими очима на честь своєї матері Ірмелін Інденбіркен. Тому новий вид тепер називається Sibon irmelindicaprioae.

[ + – ] Один із нових видів змій, які виявили вчені, отримав свою назву завдяки актору та захиснику природи Леонардо Ді Капріо. Він попросив учених назвати цю змію з великими помаранчевими очима на честь своєї матері Ірмелін Інденбіркен. Тому новий вид тепер називається Sibon irmelindicaprioae Фото: Live Science

Ця змія, розміром 38 см завдовжки, мешкає на деревах на висоті 3 метри в джунглях Панами, а також Колумбії. Вона, як і інші чотири відкриті види, харчується слимаками та равликами. А захищається від ворогів не за допомогою укусів, а тим, що згортається клубком і випромінює дуже неприємний запах.

[ + – ] Змія Sibon canopy Фото: Live Science

Інші чотири види, які також мають яскраве забарвлення та великі очі, отримали такі назви — Sibon canopy, Sibon marleyae, Sibon vieirai та Dipsas welborni.

[ + – ] Змія Sibon marleyae Фото: Live Science

За словами автора відкриття, біолога Алехандро Артега, нові види змій є лише верхівкою айсберга з погляду відкриття нових видів у цьому регіоні. Але видобуток корисних копалин, як легальний, так і незаконний, таких як мідь і золото в Південній та Центральній Америці, вже призводять до зникнення багатьох видів живих істот. І це стосується також нових видів змій. За словами вчених, види, які ще чекають на своє відкриття можуть просто не дочекатися цього моменту, адже просто зникнуть з лиця Землі.

[ + – ] Змія Sibon vieirai Фото: Live Science

Щоб виявити нові види змій, вчені провели ретельне дослідження представників підродини змій Dipsadinae або дипсадинові змії, що мешкають у Південній та Центральній Америці. В результаті вчені виділили 5 нових видів, що відрізнялися від своїх найближчих родичів. Вони мали як генетичні відмінності, так і характерне забарвлення тіла та голови.

[ + – ] Змія Dipsas welborni Фото: Live Science

За словами вчених, ці змії перебувають під загрозою зникнення через те, що вони не можуть жити без дерев. А тропічні ліси нещадно знищують під час видобутку золота та міді. З іншого боку, їх їжа — слимаки та равлики — також зникають через забруднення струмків та річок, де вони мешкають. Це забруднення також пов'язані з видобутком корисних копалин у цьому регіоні планети.

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