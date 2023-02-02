Обнаружены новые виды змей: имя для одной из них придумал Леонардо Ди Каприо (фото)

Ученые обнаружили в джунглях Центральной и Южной Америки 5 видов ранее неизвестных змей с потрясающими глазами. Но все они находятся под угрозой исчезновения.

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В джунглях Панамы ученые обнаружили новый вид змеи, которая имеет яркий окрас и очень большие глаза. Этот вид был назван в честь матери американского актера Леонардо Ди Каприо. Еще четыре новых вида были обнаружены в разных регионах Центральной и Южной Америки. Но всем им угрожает исчезновение из-за добычи полезных ископаемых, пишет Live Science.

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Один из новых видов змей, которые обнаружили ученые, получил свое название благодаря актеру и защитнику природы Леонардо Ди Каприо. Он попросил ученых назвать эту змею с большими оранжевыми глазами в честь своей матери — Ирмелин Инденбиркен. Поэтому новый вид теперь называется Sibon irmelindicaprioae.

[ + – ] Один из новых видов змей, которые обнаружили ученые, получил свое название благодаря актеру и защитнику природы Леонардо Ди Каприо. Он попросил ученых назвать эту змею с большими оранжевыми глазами в честь своей матери — Ирмелин Инденбиркен. Поэтому новый вид теперь называется Sibon irmelindicaprioae Фото: Live Science

Эта змея, размером в 38 см в длину, обитает на деревьях на высоте в 3 метра в джунглях Панамы, а также Колумбии. Она, как и другие четыре открытых вида, питается слизнями и улитками. А защищается от врагов не с помощью укусов, а тем, что сворачивается клубком и испускает очень неприятный запах.

[ + – ] Змея Sibon canopy Фото: Live Science

Другие четыре вида, которые также имеют яркий окрас и большие глаза получили следующие названия — Sibon canopy, Sibon marleyae, Sibon vieirai и Dipsas welborni.

[ + – ] Змея Sibon marleyae Фото: Live Science

По словам автора открытия, биолога Алехандро Артега, новые виды змей представляю собой лишь верхушку айсберга с точки зрения открытия новых видов в этом регионе. Но добыча полезных ископаемых, как легальная, так и незаконная, таких как медь и золото в Южной и Центральной Америке уже приводят к исчезновению многих видов живых существ. И это касается также новых видов змей. По словам ученых, виды, которые еще ждут своего открытия могут просто не дождаться этого момента, ведь просто исчезнут с лица Земли.

[ + – ] Змея Sibon vieirai Фото: Live Science

Чтобы обнаружить новые виды змей ученые провели тщательное исследование представителей подсемейства змей Dipsadinae или толстоголовые змеи, которые обитают в Южной и Центральной Америке. В результате ученые выделили 5 новых видов, которые отличались от своих ближайших родственников. Они имели как генетические отличия, так и отличительный окрас тела и головы.

[ + – ] Змея Dipsas welborni Фото: Live Science

По словам ученых, эти змеи находятся под угрозой исчезновения из-за того, что они не могут жить без деревьев. А тропические леса нещадно уничтожают во время добычи золота и меди. С другой стороны, их еда – слизни и улитки – также исчезают из-за загрязнения ручьев и рек, где они обитают. Это загрязнение также связано с добычей полезных ископаемых в данном регионе планеты.

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