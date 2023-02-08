Лабіринт Мінотавра. Першим виявив Кносський палац зовсім не англійський археолог

Оксфордський музей прагне "розставити всі крапки над "і" щодо відкриття Кносського палацу на Криті.

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Сер Артур Еванс, відомий англійський археолог, винен у тому, що залив бетоном те, що, як він стверджував, було втраченим Кносським палацом на Криті, перекрутив історію про Лабіринт і зарізав місцевого жителя, який першим відкрив знамените місце.

Проте сьогодні в Греції ним дуже захоплюються, на відміну від лорда Елджина, шотландського аристократа, чиє захоплення частини мармурового Фриза Парфенони надовго затаврувало його як ворога грецької культури, пише the Guardian.

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[ + – ] Кносс вважається батьківщиною мінотавра — легендарного чудовиська, напівлюдини-напівбика

Тепер повну історію міста Кносс, що вважається батьківщиною мінотавра — легендарного чудовиська, напівлюдини-напівбика, — вперше представлять на великій британській виставці. Хоча виставка визнає позитивну спадщину Еванса, вона запізніло віддає належне археологу Міносу Калокаіріносу, критському бізнесмену і вченому, який вперше знайшов знамениті руїни.

"Ми хочемо розставити всі крапки над "і", — сказав Ендрю Шапленд, куратор музею сера Артура Еванса, який займається питаннями бронзового віку та класичної Греції в музеї Оксфорда. — Можливо, Еванс і посварився з Калокаіріносом, але його історія не така, як в Елджина. Його затаврували у Греції за те, що вивіз мармур до Британського музею, тоді як сера Артура досі вшановують за те, як він популяризував мінойську культуру".

[ + – ] Сер Артур Еванс у Кносському палаці, 1901 рік Фото: Ashmolean Museum, University of Oxford

Мандрівники марно шукали Лабіринт — підземний лабіринт грецького міфу — до 1878 року, коли Калокаірінос знайшов стародавні руїни. Але він не міг проводити розкопки на місці, адже острів перебував під частковим контролем Османської імперії, тому всі важливі знахідки могли вивезти до Туреччини.

Тож у 1900 році саме Еванс домігся від критської влади дозволу на розкопки — доти, доки не проголосили незалежність.

Кносс зараз є другою за популярністю грецькою туристичною пам'яткою після Акрополя в Афінах, і частково саме тому Еванс викликає таке захоплення. Його творча реставрація цього місця все ще дозволяє відвідувачам уявити минуле.

[ + – ] Керамічна голова бика, знайдена на Кноссі Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports /Heraklion Archaeological Museum

Еванс був переконаний, що розкопав справжній Лабіринт, і знайшов докази цього у кольорових фресках, глиняних табличках і неушкодженому кам'яному тронному залі. Він назвав лабіринтову будівлю "Палацом Міноса" і довів, що їй близько 4 000 років. Він також популяризував термін "мінойська" для опису ранньої критської цивілізації.

Але чи справді Кносський палац є міфічним Лабіринтом, досі загадка. За словами дослідників, у тому місці, яке він назвав палацом, безумовно, був якийсь лабіринт, але немає жодних ознак того, що люди залишали там свої підношення в той період. Є, однак, спокусливі натяки на зв'язок з мінотавром і фрески, на яких зображені люди, що перестрибують через биків.

Раніше Фокус писав, що на острові Крит археологи виявили старовинний одеон віком 2000 років.