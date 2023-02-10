Вище, швидше, сильніше. Вчені розповіли про несподівані властивості буряків та його соку

Останнім часом спортсмени все частіше придивляються до буряків, як диво-продукту, що підвищує продуктивність. Вчені розповіли, чи це так.

Related video

Такий простий коренеплід, як буряк, здається, отримав "друге життя" — останнім часом спортсмени все частіше звертаються до нього, як до натурального засобу підвищення продуктивності, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хтось п'є буряковий сік, інші — надають перевагу просто вживанню овочевого коренеплода, а треті використовують порошкоподібну форму для напоїв. Однак чи справді впливає споживання буряків на те, як швидко ми пробіжимо перегони або піднімемося в гору велосипедом?

Приховані переваги

Ще у 2020 році вчені провели великий систематичний огляд, який включав відразу 80 клінічних випробувань, в яких реципієнти тим чи іншим способом вживали буряк. Тоді вчені виявили, що споживання бурякового соку приносить користь спортсменам.

Йдеться про спорт, у якому на рахунку кожна секунда чи сантиметр, буряковий сік справді дає приховані переваги. Наприклад, у гонці на велосипеді на 16 км виграш, пов'язаний із споживанням буряків, був еквівалентний 48 секундам.

Однак коли вчені заглибилися у вивчення підгруп у рамках досліджень, вони виявили, що буряковий сік не буде ефективним для жінок та елітних спортсменів. Хоча дослідники також зазначають, що це могло бути пов'язане з тим, що в цих підгрупах просто не було достатньої кількості реципієнтів.

У 2021 році вчені провели ще один систематичний огляд, який включав 73 дослідження і був зосереджений на витривалих спортсменах — бігунах, плавцях і велогонщиках. Результати дослідження були аналогічні до попередніх.

Вчені виявили, що добавка з буряком та іншими овочами, багатими на нітрати, покращила час спортсменів до виснаження в середньому на 25,3 секунди, а пройдена відстань — на 163 метри. Однак дослідники зазначають, що ці поліпшення спостерігалися лише у спортсменів-аматорів, але не в елітних спортсменів та людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Також у цьому аналізі не враховували дослідження жінок.

Що такого у буряках?

Дослідники зазначають, що вся справа в тому, що буряк багатий на нітрати та антоціани — обидва вони приносять користь для здоров'я людини, проте насамперед саме нітрати забезпечують нам переваги.

Потрапляючи в організм людини, нітрати перетворюються на нітрити за допомогою місцевих бактерій у роті, а потім у кислих умовах шлунка нітрити перетворюються на оксид азоту, який всмоктується в кровотік.

Оксид азоту розширює кровоносні судини, це прискорює доставку кисню до м'язів, тому енергія може спалюватися для підживлення м'язів, що тренуються. У результаті продуктивність витрачається менше енергії, отже людині знадобиться більше часу на стомлення.

Як використовувати буряковий сік?

Дослідники з Австралійського інституту спорту класифікували буряк як добавку групи А. Вчені відзначають, що добавки з буряком можуть бути корисними для тренувань та змагань, які тривають не більше півгодини, а також для командних видів спорту з перервами.

Для поліпшення продуктивності рекомендується використовувати препарат з буряка, який міститиме від 350 до 600 мг неорганічних нітратів. При цьому вчені відзначають, що сам по собі буряк містить близько 250 мг на 100 г продукту, а для отримання оптимального ефекту рекомендують з'їдати близько 200 г коренеплоду.

Також дослідники рекомендують вживати препарат за 2-3 години до тренування, щоб дати нітратам час перетворитися на оксид азоту та вбратися в кров. Крім того, рекомендується вживати буряковий сік кілька днів перед змаганнями, щоб покращити результат.

Також не рекомендується використовувати антибактеріальні засоби, зокрема рідини для полоскання ротової порожнини, жувальні гумки та льодяники — це може вбити бактерії в роті, необхідні для обробки нітратів.

Які недоліки?

По-перше, необхідно бути готовим до того, що ваша сеча та стілець може забарвитися у червоний колір.

По-друге, деякі можуть відчувати розлад шлунка.

Де ще містяться нітрати?

За словами лікаря-дієтолога з Університету Південної Австралії Еванджелін Манціоріс, нітрати містяться не лише у буряках. До овочів з високим вмістом нітратів також належать:

селера;

рукола;

шпинат;

цикорій;

Зелена цибуля;

петрушка;

кольрабі;

пекінська капуста.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали продукти – джерела сексуальної сили.