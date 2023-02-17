Захисна "кришечка" для мозку. Як у нас з'явилося кучеряве волосся і для чого воно потрібне

Дослідники використовували манекен і кілька перук, щоб зрозуміти, як еволюціонувала наша шевелюра.

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Ми єдиний вид приматів, у яких повністю відсутній пушок, проте з якоїсь незрозумілої причини у нас є цілий пучок волосся, що росте у начебто випадкових місцях, зокрема і на маківці, пише Science Alert.

Вчені досі не розуміють, чому це так, але, схоже, нове дослідження підтверджує теорію про те, що наше волосся на голові в якийсь момент еволюціонувало, щоб допомогти нам зберегти прохолоду. Для нового експерименту вчені використовували манекен, кілька перук із натурального волосся, а також кімнату з клімат-контролем.

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На тепловий манекен одягли перуку і відправили кружляти по камері з клімат-контролем. Вчені виявили, що манекен з волоссям поглинає набагато менше тепла, ніж коли він залишався лисим. Зазначимо, що дослідники протестували таким чином кілька типів перук, зокрема з прямим волоссям, розпущеним, зібраним у хвіст, а також з тугими кучерями.

Зрештою, вчені виявили, що туго завите волосся найкраще захищало манекен від "сонячного" випромінювання. За словами авторів дослідження, отримані дані свідчать про те, що волосся на голові еволюціонувало у відповідь на вертикальне положення нашого виду, а також наш більший мозок. Вчені припускають, що поява, або збереження волосся на голові, ймовірно, призвела до оптимального балансу між максимальною втратою тепла на великій площі поверхні тіла і мінімізацією надходження сонячного тепла на велику площу поверхні голови, безпосередньо над нашим мозком.

Завиті кучері — риса, якої немає в жодного іншого ссавця, а тому очевидно, що в нашій історії є щось таке, що змусило нас віддати перевагу такому типу покриття шкіри голови. Науковці зазначають, що їхнє дослідження, фактично, є першим, яке зосереджене на тому, як волосся на голові впливає на загальне теплове навантаження людини, а не лише на реакцію тіла на потовиділення.

Результати дослідження свідчать про те, що незалежно від структури, волосся становить захисний бар'єр, який буквально дозволяє нашому мозку "не закипіти" від спеки. Однак водночас учені виявили, що кучеряве волосся ефективніше справляється з цим завданням. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що воно не лежить рівно, а тому не лише захищає від "теплового перегріву", а й дає змогу шкірі голови "дихати".

Зазначимо, що це дослідження ще не пройшло рецензування, але стало доступним на сервері попередніх публікацій. Вчені також зазначають, що надалі потрібно відтворити цей експеримент на людях, щоб остаточно розставити всі крапки над "і".

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як повернути пишну шевелюру.