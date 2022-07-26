Прощай лисина. Вчені з'ясували, як повернути пишну шевелюру

Вчені виявили білок, який відповідає за випадання волосся і цей процес можна обернути назад.

Нове дослідження американських учених дало змогу визначити білок, який відповідає за те, що волосяні фолікули вмирають. Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США, вважають, що процес випадання волосся можна повернути назад і нове волосся може з'явитися на голові після певних маніпуляцій, повідомляє New Atlas.

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Під час дослідження вчені з'ясували, що білок під назвою TGF-бета, який відповідає за поділ, ріст та смерть клітин, поширює свій вплив і на клітини у волосяних фолікулах. Зараз відомо про те, що цей білок відіграє важливу роль у загоєнні ран, але його використовують ракові клітини для подальшого поширення по організму.

За словами Цисюань Вана з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, цей білок може призвести до смерті клітин у волосяних фолікулах, але також може сприяти їхньому росту і розвитку. Вчені з'ясували, що нормальна кількість білка дозволяє клітинам волосяних фолікулів розвиватися і волосся росте. Але якщо кількість білка TGF-бета стає занадто великою, то це призводить до загибелі клітин, волосся випадає і відповідно людина лисіє.

[ + – ] Під час дослідження вчені з'ясували, що білок під назвою TGF-бета, який відповідає за поділ, зростання та смерть клітин, поширює свій вплив і на клітини у волосяних фолікулах Фото: New Atlas

"Коли волосяний фолікул вмирає, то в цьому випадку залишаються живими його стовбурові клітини. Якщо дати сигнал цим клітинам, щоб вони відновилися, то вони почнуть свій поділ, з'являться нові клітини і так з'явиться новий волосяний фолікул. Наше дослідження може допомогти людям, які страждають від облисіння, знову повернути собі пишну шевелюру", — каже Ван.

За словами вченого, стовбурові клітини просто чекають, щоб їх підштовхнули до розвитку та пробудили від "сну". Тепер вчені хочуть продовжити своє дослідження, щоб зрозуміти, як білок TGF-бета активує поділ клітин і як він взаємодіє з родинними генами. Вчені вважають, що їхня робота зможе допомогти знайти нові методи лікування облисіння.

Як уже писав Фокус, вчені назвали найпоширенішу причину облисіння. Виявляється, сильна спека, вологість та забруднення повітря, спричинені зміною клімату, можуть призвести до випадання волосся на голові.

Фокус також писав, що американська компанія вже запатентувала нову технологію, яка дозволить людям відновити зростання волосся на голові. Ця технологія також пов'язана з використанням стовбурових клітин.