Прощай лысина. Ученые выяснили, как вернуть пышную шевелюру

Ученые нашли белок, который отвечает за выпадение волос и этот процесс можно обернуть вспять.

Новое исследование американских ученых дало возможность определить белок, который отвечает за то, что волосяные фолликулы умирают. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, США, считают, что процесс выпадения волос можно обратить вспять и новые волосы могут появиться на голове после определенных манипуляций, сообщает New Atlas.

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В ходе исследования ученые выяснили, что белок под названием TGF-бета, который отвечает за деление, рост и смерть клеток, распространяет свое влияние и на клетки в волосяных фолликулах. Сейчас известно о том, что этот белок играет важную роль в заживлении ран, но также его используют раковые клетки для дальнейшего распространения по организму.

По словам Цисюань Вана из Калифорнийского университета в Риверсайде, данный белок может как привести к смерти клеток в волосяных фолликулах, но также может способствовать их росту и развитию. Ученые выяснили, что нормальное количество белка позволяет клеткам волосяных фолликулов развиваться и волосы растут. Но если количество белка TGF-бета становится слишком большим, то это приводит к гибели клеток, волосы выпадают и соответственно человек лысеет.

[ + – ] В ходе исследования ученые выяснили, что белок под названием TGF-бета, который отвечает за деление, рост и смерть клеток, распространяет свое влияние и на клетки в волосяных фолликулах Фото: New Atlas

"Когда волосяной фолликул умирает, то в этом случае остаются живыми его стволовые клетки. Если дать сигнал эти клеткам, чтобы они восстановились, то они начнут свое деление, появятся новые клетки и таким образом появится новый волосяной фолликул. Наше исследование может помочь людям, страдающим от облысения, вновь вернуть себе пышную шевелюру", — говорит Ван.

По словам ученого, стволовые клетки просто ждут, чтобы их подтолкнули к развитию и пробудили от "сна". Теперь ученые хотят продолжить свое исследование, чтобы понять, как белок TGF-бета активирует деление клеток и как он взаимодействует с родственными генами. Ученые считают, что их работа сможет помочь найти новые методы лечения облысения.

Как уже писал Фокус, ученые назвали самую распространенную причину облысения. Оказывается, сильная жара, влажность и загрязнение воздуха, вызванные изменением климата могут привести к выпадению волос на голове.

Фокус также писал, что американская компания уже запатентовала новую технологию, которая позволит людям восстановить рост волос на голове. Эта технология также связана с использованием стволовых клеток.