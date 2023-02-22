У Німеччині археологи виявили залишки римських військових таборів та "металургійоного заводу"

Вперше ознаки підземних об'єктів виявили у 2016 році за серією слідів від посівів, що дозволило фотозйомку ділянку з дрона та геомагнітну розвідку.

Related video

Археологи з Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете виявили два римські військові табори поблизу міста Бад-Емс у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у Німеччині.

Площа військового табору 19,7 акра, і він міг вмістити до 3 000 солдатів гарнізону, що жили в наметах під час окупації табору, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Усередині знаходиться будівля, що складається зі складу та комори. Її задумували як міцну споруду, однак сліди горіння свідчать про те, що об'єкт використовували лише кілька років і так і не був добудований.добудували.

Дослідники також виявили другий табір на відстані близько 2 км на протилежній ділянці долини Гемсбах, який має оборонну споруду із загострених дерев'яних кілків, оточену ровом, що звужується по периметру.

[ + – ] Другий римський військовий табір Фото: C. Mischka, FAU Erlangen-Nuremberg

Місце другого табору вперше дослідили в 1897 році, тоді ж і виявили сліди обробленої срібної руди, фундаменти стін і металеві відходи. Це дало підстави припустити, що тут колись знаходився своєрідний римський металургійний завод.

Нові розкопки встановили, що ймовірна піч насправді була в сторожовій вежі, яка належала до невеликого військового табору, що міг утримувати гарнізон з близько 40 солдатів.

У своїх працях римський історик Тацит описує, як римський намісник Курцій Руф зазнав невдачі у спробі видобувати срібну руду в цьому районі близько 47 року н.е., можливо, через те, що прибуток від видобутку срібла був надто низьким, щоб виправдати всі роботи.

Також археологи підтвердили історичний наратив відкриттям системи шахт-тунелів для розвідувального видобутку. Тунель лише на кілька метрів не доходить до проходу Бад-Емс, великого родовища, яке в сучасному світі дало 200 тонн срібла.

Близькість таборів до шахти дозволяє припустити, що їх побудували для гарантування безпеки гірничих робіт у регіоні, але після того, як видобуток припинився, табори спалили, а солдатів розмістили в інших місцях.

Раніше Фокус писав про перші монументальні будівлі в Європі.

А також розповідав про чек римського легіонера і на що саме йому виділили гроші.