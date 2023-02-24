Важка праця. Фізичне навантаження позитивно впливає на якість сперми

Нове дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи, показало, що у чоловіків, які регулярно піднімають важкі предмети на роботі, кількість сперматозоїдів вища.

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Дослідження є частиною когорти "Навколишнє середовище та репродуктивне здоров'я" (НСРЗ), клінічного дослідження, метою якого є вивчення того, як хімічні речовини навколишнього середовища та спосіб життя впливають на репродуктивне здоров'я.

"Ми вже знаємо, що фізичні вправи пов'язані з численними перевагами для здоров'я людини, зокрема з репродуктивним здоров'ям, але в кількох дослідженнях вивчалося, як професійні фактори можуть сприяти цим перевагам", — сказала перша авторка Лідія Мінгес-Аларкон, доцент Гарвардської медичної школи та спів-дослідниця НСРЗ.

"Ці нові дані свідчать про те, що фізична активність під час роботи також може бути пов'язана із значним покращенням репродуктивного потенціалу чоловіків", — сказала вона.

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Безпліддя — це зростаюча проблема, яка може бути викликана цілою низкою складних факторів, пише Harvard. Однак близько 40 відсотків випадків безплідності можна віднести до чоловічих факторів, таких як кількість сперматозоїдів, якість сперми та сексуальна функція.

Зокрема, вважається, що кількість сперматозоїдів та якість сперми є основними факторами зростання показників безплідності серед чоловіків: попередній аналіз, проведений дослідницькою групою НСРЗ, показав, що серед чоловіків, які звертаються за лікуванням безпліддя, кількість та якість сперми знизилися на цілих 42 відсотки в період з 2000 до 2017 року.

"Крім того, з'являється все більше доказів того, що чоловіча безплідність пов'язана з поширеними хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання та аутоімунні захворювання, що наголошує на ширшій важливості чоловічого репродуктивного здоров'я", — сказала Мінгес-Аларкон.

Дослідження НСРЗ є спільним проєктом Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Х. Чана та Мас Дженерал для оцінки впливу факторів навколишнього середовища та способу життя на фертильність.

НСРЗ зібрав зразки та дані опитування більш ніж 1500 чоловіків та жінок, і поточне дослідження було зосереджено на підмножині цих учасників, включаючи 377 партнерів-чоловіків у парах, які звертаються за лікуванням до центру лікування безпліддя.

Дослідники виявили, що чоловіки, які часто піднімали або переміщали важкі предмети на роботі, мали на 46% вищу концентрацію сперматозоїдів та на 44% вищу загальну кількість сперматозоїдів порівняно з тими, хто займався меншою фізичною працею.

Чоловіки, які повідомляли про більшу фізичну активність на роботі, також мали більш високий рівень чоловічого статевого гормону тестостерону і, хоч як це парадоксально, жіночого гормону естрогену.

"Всупереч тому, що деякі люди пам'ятають з уроків біології, "чоловічі" та "жіночі" гормони зустрічаються у представників обох статей, але в різній кількості, — сказала Мінгес-Аларкон, яка також є старшою науковою співробітницею Гарвардської школи Чана. У цьому випадку ми припускаємо, що надлишок тестостерону перетворюється на естроген, що є відомим способом підтримання нормальних рівнів обох гормонів в організмі".

Хоча поточне дослідження виявило зв'язок між фізичною активністю та фертильністю у чоловіків, які звертаються за лікуванням безпліддя, будуть потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити, чи правильні ці результати для чоловіків із загальної популяції. Дослідники також сподіваються, що майбутні дослідження розкриють біологічні механізми, що лежать в основі.

"Репродуктивне здоров'я важливе саме по собі, але все більше і більше даних свідчать про те, що чоловіче безпліддя може дати нам уявлення про ширші проблеми суспільної охорони здоров'я, й також найпоширеніші хронічні захворювання, — сказала Мінгес-Аларкон. Розкриття практичних кроків, які люди можуть зробити для покращення своєї фертильності, принесе користь усім нам, а не лише парам, які намагаються зачати дитину».

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