Будильник, що муркотить. Як кішки дізнаються, коли вас слід будити і коли буде вечеря

У новому дослідженні вчені пролили світло на одне з найцікавіших питань — як кішки відчувають час.

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Кожен власник кішки помічав, що вихованці дивним способом готові розбудити вас всього за кілька хвилин до того, як спрацює ваш будильник, або чудовим чином чекати біля миски в той момент, коли за графіком ви повинні подати вечерю, пише Inverse.

Всі ці випадки мають одну спільну межу — час. В результаті складно не поставити питання, чи можуть наші кішки сприймати час так само, як ми. За словами сертифікованого фахівця з дресирування кішок, яка керує некомерційною організацією Cat Behavior Solutions Моллі ДеВос, кішки насправді можуть визначати час, але, на жаль, не так, як люди. Наші вихованці не знають, що зараз п'ята годин ранку, наприклад, але чудово відчувають ритм.

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Чи є у кішок відчуття часу

Дослідники зазначають, що на сьогодні було проведено вкрай мало досліджень котячого пізнання, не кажучи вже про котяче сприйняття часу. У той же час, за словами ветеринарного біхевіориста з Каліфорнійського університету в Девісі Ліс Стелоу, кішки використовують сигнали навколишнього середовища, наприклад, звук машини, що під'їжджає, або сміх дітей, які повертаються зі школи, як сигнал чекати біля вікна повернення свого власника. Однак саме по собі це не є підтвердженням того, що коти мають відчуття часу.

За словами сертифікованого ветеринарного лікарки біхевіориста Кетрін Панкрац, вчені вважають, що кішки не мають точного, аж до секунди, однакового сприйняття часу, проте мають кілька ритмів, які можуть допомогти їм оцінити плин часу.

Чи можуть коти визначати час, як люди

Щоб відповісти на це запитання, вчені використали відразу кілька підходів.

По-перше, вчені вивчили, як швидко кішки бачать світ — буквально вимірювали частоту кадрів камери. За словами дослідника-зоолога з Університету Голуея, люди бачать світ трохи швидше за кішок, у яких частота кадрів 55 порівняно з нашими 65.

По-друге, дослідники зосередилися на розумінні того, чи здатні кішки формувати епізодичні спогади. Зазначимо, що довгий час люди були єдиними, хто здатний подумки подорожувати в часі, але тепер вчені не впевнені, що це так.

Дослідження 2017 року показало, що кішки справді мають "епізодичні спогади". Однак тоді провідний автор дослідження Сахо Такагі не був упевнений, чи справді кішкам потрібні ці спогади для сприйняття часу.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що вчені досі не поставили крапку у цьому питанні. За словами Такаги, багато досліджень показали, що тварини можуть сприймати тимчасові інтервали, але він все ще скептично ставиться до твердження про те, що кішки здатні мати таке ж почуття часу, як і люди.

Звідки кішки знають, коли настає час їжі

За словами Панкрац, все відносно просто — лячну точну здатність вашої кішки визначати час обіду пояснюють "біологічний годинник".

Найбільш відомий циркадний ритм або "24-годинний" цикл, який часто відповідає світлому та темному часу доби. Іншим механізмом є "цайтбергер", який встановлює біологічний годинник і викликає зміну часових поясів та інші явища за його відсутності. Ці внутрішні механізми та зовнішні сигнали з навколишнього середовища здатні подавати нашим вихованцям сигнал про те, наприклад, що час є.

Мікель Дельгадо, експерт з кішок, перерахував кілька найбільш поширених сигналів навколишнього середовища, що вказують на час сніданку:

зміна світла та температури;

запах свіжозавареної кави;

рух людини у бік кухні.

Якщо ваша кішка рано будить вас, щоб поїсти, а ви піддаєтеся цій поведінці або підкріплюєте її, можливо, ви ненавмисно перетворюєте свою кішку на "вихованця-будильника".

[ + – ] Поведінка господаря може ненавмисно перетворити кішку на "вихованця-будильника" Фото: Getty Images

Як біологія кішки впливає на її відчуття часу

Кішки відрізняються від людей, які ведуть денний спосіб життя, які сплять вночі і не сплять удень. Але всупереч поширеній думці, технічно вони не нічні, а сутінкові. Сутінкові істоти найбільш активні на світанку і в сутінках — перед сходом сонця і після заходу сонця — що може пояснити, чому ваш вихованець починає бути активним о 3 годині ночі.

У той же час дослідники наголошують, що ці особливі відмінності в біології кішок і людей, по суті, не повинні сильно впливати на їхнє сприйняття часу. За словами Панкрац, людська активність більше впливає на активність кішок, ніж на їхній сутінковий біологічний годинник.

Як допомогти кішці стежити за часом

Експерти підготували кілька порад, які допоможуть нашим вихованцям стежити за часом, якщо вонин сумуєть під час розлуки, коли ви йдете на роботу, або не можуть перестати дошкуляти вам голодом у невідповідний час:

дотримуйтесь розпорядку в їжі, іграх, чищенні лотка;

використання автоматичної годівниці допоможе підтримати режим;

використовуйте сигнали, щоб допомогти вихованцю сформувати асоціації з конкретними діями.

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