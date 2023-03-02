Вийшов із безодні морської. Звичайний грип походить від риби 600 млн років тому

Учені розкривають докази походження грипу від риби, яка жила 600 мільйонів років тому.

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Команда із Сіднейського університету вивчила генетичну базу даних риб на наявність вірусу, пов'язаного з грипом, і виявила його в кишечнику сибірського осетра. Порівнюючи генетичну послідовність вірусу осетра з послідовністю всіх відомих вірусів грипу, команда з'ясувала, що вона точно відповідає передбачуваній послідовності предка цих вірусів, пише DailyMail.

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У дослідженні, яке ще не було рецензовано, йдеться про те, що сімейство вірусів грипу, що уражають людей, "уперше з'явилося у водних тварин". Учені сподіваються, що отримані дані допоможуть з передчасним прогнозуванням майбутніх спалахів вірусних захворювань.

Команда зазначає, що вірус в осетрі відрізняється від оригіналу, це "як мала виглядати справжня предкова форма вірусу", — сказала Мері Петрон, провідна авторка дослідження.

Петрон припустила, що грип зародився в морі виходячи з даних попередньої роботи в 2018 році, яка показала, що він може бути у міксин — морських тварин, які мають форму вугра і слиз.

Використовуючи грипоподібний вірус міксини, Петрон та її команда виявили, що вірус в осетрових має 25-відсотковий збіг генетичної схожості із сучасним звичайним грипом.

"Розуміння еволюції вірусу грипу дійсно важливе, тому що воно може дати нове уявлення про його здатність стрибати між господарями та допомогти у виявленні наступного вірусу з пандемічним потенціалом", — сказала Петрон.

Дослідження проводиться у той час, коли світ стежить за поширенням штаму пташиного грипу в Камбоджі. Штам у його нинішньому вигляді навряд чи викличе великий спалах. Для широкого передавання потрібна мутація, яка дозволить йому зв'язуватися з рецептором, виявленим на клітинах носа.

Однак у середу з'ясувалося, що вірус H5N1 еволюціонував, щоб заражати людей. Минулого тижня 11-річна дівчинка з провінції Прейвенг стала першою жертвою H5N1 у 2023 році. Її батько також дав позитивний результат на вірус, але симптоми не розвинулися.

Доктор Ерік Карлссон, який очолював групу в Пастерівському інституті в Камбоджі, що розшифрувала генетичну послідовність вірусу дівчинки, попередив, що вона відрізняється від тієї, що була взята у птахів.

Він сказав: "Є деякі ознаки того, що цей вірус пройшов через людину. Щоразу, коли ці віруси потрапляють у нового господаря, вони матимуть певні зміни, які дозволять їм трохи краще розмножуватися або потенційно трохи краще зв'язуватися з клітинами у наших дихальних шляхах".

Але він додав, що вірус ще не повністю адаптувався до людей, заявивши, що по суті це "все ще пташиний вірус".

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли "ахіллесову п'яту" грипу. Нове дослідження вчених спрямоване на пошук серйозних уразливостей грипу для подальшого їх використання у виробництві ефективних препаратів лікування.