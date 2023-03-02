Вышел из пучины морской. Обыкновенный грипп произошел от рыбы 600 млн лет назад
Ученые раскрывают доказательства происхождения гриппа от рыбы, жившей 600 миллионов лет назад.
Команда из Сиднейского университета изучила генетическую базу данных рыб на наличие вируса, связанного с гриппом, и обнаружила его в кишечнике сибирского осетра. Сравнивая генетическую последовательность вируса осетра с последовательностью всех известных вирусов гриппа, команда обнаружила, что она точно соответствует предсказанной последовательности предка этих вирусов, пишет DailyMail.
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В исследовании, которое еще не было рецензировано, говорится, что семейство вирусов гриппа, поражающих людей, "впервые появилось у водных животных". Ученые надеются, что полученные данные помогут с преждевременным прогнозированием будущих вспышек вирусных заболеваний.
Команда отмечает, что вирус в осетре отличается от оригинала, это "как должна была выглядеть настоящая предковая форма вируса", — сказала Мэри Петрон, ведущий автор исследования.
Петрон предположила, что грипп зародился в море исходя из данных предыдущей работы в 2018 году, которая показала, что он может быть у миксин – морских животных, имеющих форму угря и производящих слизь.
Используя гриппоподобный вирус миксины, Петрон и ее команда обнаружили, что вирус у осетровых имеет 25-процентное совпадение генетического сходства с современным обыкновенным гриппом.
"Понимание эволюции вируса гриппа действительно важно, потому что оно может дать новое представление о его способности прыгать между хозяевами и помочь в обнаружении следующего вируса с пандемическим потенциалом", — сказала Петрон.
Исследование проводится в то время, когда мир следит за распространением штамма птичьего гриппа в Камбодже. Штамм в его нынешнем виде вряд ли вызовет крупную вспышку. Для широкой передачи потребуется мутация, которая позволит ему связываться с рецептором, обнаруженным на клетках носа.
Однако в среду выяснилось, что вирус H5N1 эволюционировал, чтобы заражать людей. На прошлой неделе 11-летняя девочка из провинции Прейвенг стала первой жертвой H5N1 в 2023 году. Ее отец также дал положительный результат на вирус, но у него не развились симптомы.
Доктор Эрик Карлссон, возглавлявший группу в Пастеровском институте в Камбодже, расшифровавшую генетическую последовательность вируса девочки, предупредил, что она отличается от той, что взята у птиц.
Он сказал: "Есть некоторые признаки того, что этот вирус прошел через человека. Каждый раз, когда эти вирусы попадают в нового хозяина, они будут иметь определенные изменения, которые позволят им немного лучше размножаться или потенциально немного лучше связываться с клетками в наших дыхательных путях".
Но он добавил, что вирус еще не полностью адаптировался к людям, заявив, что, по сути, это "все еще птичий вирус".
Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли "ахиллесову пяту" гриппа. Новое исследование ученых направлено на поиск серьезных уязвимостей у гриппа для дальнейшего их использования в производстве эффективных препаратов лечения.