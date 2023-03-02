Вышел из пучины морской. Обыкновенный грипп произошел от рыбы 600 млн лет назад

Ученые раскрывают доказательства происхождения гриппа от рыбы, жившей 600 миллионов лет назад.

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Команда из Сиднейского университета изучила генетическую базу данных рыб на наличие вируса, связанного с гриппом, и обнаружила его в кишечнике сибирского осетра. Сравнивая генетическую последовательность вируса осетра с последовательностью всех известных вирусов гриппа, команда обнаружила, что она точно соответствует предсказанной последовательности предка этих вирусов, пишет DailyMail.

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В исследовании, которое еще не было рецензировано, говорится, что семейство вирусов гриппа, поражающих людей, "впервые появилось у водных животных". Ученые надеются, что полученные данные помогут с преждевременным прогнозированием будущих вспышек вирусных заболеваний.

Команда отмечает, что вирус в осетре отличается от оригинала, это "как должна была выглядеть настоящая предковая форма вируса", — сказала Мэри Петрон, ведущий автор исследования.

Петрон предположила, что грипп зародился в море исходя из данных предыдущей работы в 2018 году, которая показала, что он может быть у миксин – морских животных, имеющих форму угря и производящих слизь.

Используя гриппоподобный вирус миксины, Петрон и ее команда обнаружили, что вирус у осетровых имеет 25-процентное совпадение генетического сходства с современным обыкновенным гриппом.

"Понимание эволюции вируса гриппа действительно важно, потому что оно может дать новое представление о его способности прыгать между хозяевами и помочь в обнаружении следующего вируса с пандемическим потенциалом", — сказала Петрон.

Исследование проводится в то время, когда мир следит за распространением штамма птичьего гриппа в Камбодже. Штамм в его нынешнем виде вряд ли вызовет крупную вспышку. Для широкой передачи потребуется мутация, которая позволит ему связываться с рецептором, обнаруженным на клетках носа.

Однако в среду выяснилось, что вирус H5N1 эволюционировал, чтобы заражать людей. На прошлой неделе 11-летняя девочка из провинции Прейвенг стала первой жертвой H5N1 в 2023 году. Ее отец также дал положительный результат на вирус, но у него не развились симптомы.

Доктор Эрик Карлссон, возглавлявший группу в Пастеровском институте в Камбодже, расшифровавшую генетическую последовательность вируса девочки, предупредил, что она отличается от той, что взята у птиц.

Он сказал: "Есть некоторые признаки того, что этот вирус прошел через человека. Каждый раз, когда эти вирусы попадают в нового хозяина, они будут иметь определенные изменения, которые позволят им немного лучше размножаться или потенциально немного лучше связываться с клетками в наших дыхательных путях".

Но он добавил, что вирус еще не полностью адаптировался к людям, заявив, что, по сути, это "все еще птичий вирус".

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли "ахиллесову пяту" гриппа. Новое исследование ученых направлено на поиск серьезных уязвимостей у гриппа для дальнейшего их использования в производстве эффективных препаратов лечения.