Такий важливий Морфей. Сон менше шести годин знижує імунну відповідь на вакцини — кажуть вчені

Дані свідчать, що сон менше шести годин за ніч знижує імунну відповідь на вакцинацію, особливо у молодих чоловіків.

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Відомо, що імунна відповідь людей на вакцинацію залежить від таких факторів, як вік, біологічна стать та загальний стан здоров'я. Попередні дослідження також припускали, що тривалість сну може відігравати певну роль — хоча результати таких досліджень були неоднозначними, пише The Guardian.

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Щоб узагальнити поточний стан розуміння, доктор Карін Шпігель з Національного інституту здоров'я та медицини Франції в Ліоні та її колеги об'єднали та повторно проаналізували результати семи досліджень, у яких людям робили щеплення від грипу, гепатиту А та В, що викликаються вірусами. Вони порівняли реакцію антитіл у людей, які спали від семи до дев'ятої години на добу (рекомендований рівень для здорових дорослих), і у тих, хто спав менше шести годин на добу.

Дослідження виявило переконливі докази того, що сон менше шести годин знижує імунну відповідь на вакцинацію у чоловіків — хоча у жінок цей ефект був більш мінливим, можливо через коливання рівня статевих гормонів.

"З досліджень у галузі імунології ми знаємо, що статеві гормони впливають на імунну систему, — каже Шпігель, — У жінок на імунітет впливає стан менструального циклу, використання протизаплідних засобів та настання менопаузи, але, на жаль, в жодному з досліджень, які ми узагальнили, не було даних про рівень статевих гормонів.

При врахуванні обох статей ефект короткого сну можна порівняти з ослабленням реакції антитіл на вакцину Pfizer/BioNTech через два місяці. Дослідники заявили: "Якщо це аналогічно вакцинам проти грипу і гепатиту, то недостатній сон під час вакцинації Covid-19 може знизити титри антитіл у тому ж діапазоні, що й ослаблення реакції на вакцину, що найбільш часто застосовується, протягом двох місяців".

Вони також виявили, що імунологічний вплив недостатнього сну був більш значним для дорослих віком від 18 до 60 років, порівняно з людьми похилого віку.

"Гарний сон не лише посилює, а й може збільшити тривалість захисту від вакцини", — сказала старший автор дослідження Ів Ван Каутер, почесний професор університету Чикаго.

Вона сказала, що сподівається, що ці знання дозволять людям посилити свою реакцію, приділяючи першочергову увагу сну перед вакцинацією. "Коли ви бачите варіабельність захисту, що забезпечується вакцинами Covid-19 — люди з передіснуючими захворюваннями менш захищені, чоловіки менш захищені, ніж жінки, а люди з ожирінням менш захищені, ніж люди без ожиріння", — сказала Ван Каутер. які окрема людина не може контролювати, але ви можете змінити свій сон.

Шпігель підкреслив, однак, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб точно визначити кількість необхідного сну та з'ясувати роль статевих гормонів у реакції на вакцинацію, перш ніж можна буде випустити тверді рекомендації.

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