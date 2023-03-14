Такой важный Морфей. Сон менее шести часов снижает иммунный ответ на вакцины — говорят ученые

Данные свидетельствуют, что сон менее шести часов за ночь снижает иммунный ответ на вакцинацию, особенно у молодых мужчин.

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Известно, что иммунный ответ людей на вакцинацию зависит от таких факторов, как возраст, биологический пол и общее состояние здоровья. Предыдущие исследования также предполагали, что продолжительность сна может играть определенную роль — хотя результаты таких исследований были неоднозначными, пишет The Guardian.

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Чтобы обобщить текущее состояние понимания, доктор Карин Шпигель из Национального института здоровья и медицины Франции в Лионе и ее коллеги объединили и повторно проанализировали результаты семи исследований, в которых людям делали прививки от гриппа, гепатита А и В, вызываемых вирусами. Они сравнили реакцию антител у людей, которые спали от семи до девяти часов в сутки (рекомендуемый уровень для здоровых взрослых), и у тех, кто спал менее шести часов в сутки.

Исследование обнаружило убедительные доказательства того, что сон менее шести часов снижает иммунный ответ на вакцинацию у мужчин — хотя у женщин этот эффект был более изменчив, возможно, из-за колебаний уровня половых гормонов.

"Из исследований в области иммунологии мы знаем, что половые гормоны влияют на иммунную систему, – говорит Шпигель, – У женщин на иммунитет влияет состояние менструального цикла, использование противозачаточных средств и наступление менопаузы, но, к сожалению, ни в одном из исследований, которые мы обобщили, не было данных об уровне половых гормонов".

При учете обоих полов эффект короткого сна был сопоставим с ослаблением реакции антител на вакцину Pfizer/BioNTech через два месяца. Исследователи заявили: "Если это аналогично вакцинам против гриппа и гепатита, то недостаточный сон во время вакцинации Covid-19 может снизить титры антител в том же диапазоне, что и ослабление реакции на наиболее часто применяемую вакцину в течение двух месяцев".

Они также обнаружили, что иммунологическое воздействие недостаточного сна было более значительным для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, по сравнению с пожилыми людьми.

"Хороший сон не только усиливает, но и может увеличить продолжительность защиты от вакцины", – сказала старший автор исследования Ив Ван Каутер, почетный профессор Чикагского университета.

Она сказала, что надеется, что эти знания позволят людям усилить свою реакцию, уделяя первоочередное внимание сну перед вакцинацией. "Когда вы видите вариабельность защиты, обеспечиваемой вакцинами Covid-19 — люди с предсуществующими заболеваниями менее защищены, мужчины менее защищены, чем женщины, а люди с ожирением менее защищены, чем люди без ожирения", – сказала Ван Каутер, – Это все факторы, которые отдельный человек не может контролировать, но вы можете изменить свой сон".

Шпигель подчеркнул, однако, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить количество необходимого сна и выяснить роль половых гормонов в реакции на вакцинацию, прежде чем можно будет выпустить твердые рекомендации.

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