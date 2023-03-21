Код червоний. Вчені з'ясували, як отруйні тварини отримують своє яскраве попереджувальне забарвлення

Дослідники використовували комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти, як штучний відбір впливає на яскраве забарвлення тварин.

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Амфібії, а особливо жаби та саламандри, є одними з найяскравіших барвистих тварин у світі. Водночас відомо, що безліч барвистих тварин є токсичними або мають якийсь хімічний захист, який дозволяє їм уникати нападів хижаків, пише Forbes.

Яскраве забарвлення, по суті, є попереджувальним сигналом для хижаків, а дане явище зветься апосематизмом. Однак довгий час вчені не розуміли, як саме ці тварини набули свого яскравого забарвлення — знадобилися десятиліття, щоб вчені нарешті змогли розставити всі крапки над "і".

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За словами співавтора дослідження, доктора Карла Леффлера-Генрі з Карлтонського університету, основна проблема попередніх досліджень полягала в тому, що вчені розділяли тварин лише на дві категорії: кидаються в очі та замасковані. Тепер дослідники пішли далі і в процесі нового досліду розподілили понад 1100 видів жаб, саламандр та тритонів в одну з п'яти категорій:

кидаються у вічі (тварини з яскравими кольорами, такими як червоний, жовтий і синій, які добре видно);

криптичні (тварини на протилежному кінці шкали забарвлення – добре замасковані);

повністю помітні (тварини із замаскованою верхньою частиною тіла та яскравим забарвленням усієї нижньої частини живота, таких як вогнебрюхі жаби);

частково помітні (тварини з дещо прихованим забарвленням кінцівок та інших частин тіла);

полігрупа (земноводні з помітною формою та прихованою формою).

Ведучий автор дослідження, еколог-біхевіорист Чанку Канг, доцент Сеульського національного університету, зазначає, що експерименти одразу п'яти категорій дозволяють відтворити еволюційні ланцюжки, щоб зрозуміти, як саме ці види розвинули свої особливості.

У процесі дослідження вчені використовували різні інструменти, зокрема комп'ютерне моделювання. Канг і Леффлер-Генрі протестували 9 різних моделей, які дозволили їм реконструювати потенційні еволюційні траєкторії, якими, ймовірно, могли рухатися земноводні, в гонитві за апосемітизмом. Зазначимо, що кожна з даних моделей надавала попередню інформацію про те, коли у кожного виду вперше з'явилося яскраве забарвлення, а також яку роль відігравала токсичність у їхній стратегії захисту.

Автори дослідження виявили, що розвиток апосемітизму зовсім не є випадковою подією. Насправді у кожного з видів воно було певним еволюційним шляхом. Досліди також показують, що на шляху до набуття яскравих запобіжних плям кожен із видів пройшов певний перехідний стан. Саме в цьому стані земноводні приховують яскраве забарвлення в малопомітних частинах тіла, а потім демонструють його при наближенні до небезпеки. Далі вони використовують хімічний стримуючий фактор — виробляють бородавки з неприємним смаком або токсин, здатний вбити хижака. Після цього тварини набувають ще більш яскравих кольорів, що покривають велику площу тіла.

За словами Леффлера-Генрі, вони з колегами виявили, що апосематизм насправді розвивався багато разів незалежно в окремих групах земноводних і тепер, схоже, вчені знають як саме. Дослідники вважають, що ці результати врешті-решт допоможуть краще розуміти стратегії захисту від хижаків у природному світі.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано секрет скляних жаб, який дозволяє їм ставати невидимими.