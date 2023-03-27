І нашим, і вашим. Метан не лише затримує тепло, а й генерує хмари, які охолоджують повітря

У несподіваному відкритті вчені виявили, що метан не тільки зігріває планету, а й охолоджує її. Наразі вчені розгадують його подвійну роль у зміні клімату.

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Співробітники Каліфорнійського університету в Ріверсайді (КУР) виявили, що метан, парниковий газ не лише затримує тепло в атмосфері Землі, а й створює хмари, які врівноважують 30% тепла. Це явище поки що не враховується у більшості кліматичних моделей. Парникові гази, такі як метан, діють у атмосфері як ковдра, утримуючи довгохвильову енергію (тепло) із Землі і дозволяючи їй йти у космос. Це призводить до нагрівання планети, пише Phys Org.

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Роберт Аллен, доцент кафедри наук про Землю в КУР, пояснив, що ковдра не виробляє тепла, за винятком електричного. Ковдра зберігає тепло, перешкоджаючи його розсіюванню з вашого тіла у повітря, що є тією самою концепцією, що й парникові гази.

Метан вловлює не тільки довгохвильову енергію, а й енергію сонця, яку називають короткохвильовою. Ми могли б очікувати, що це зробить Землю гарячішою, але насправді він створює хмари, які трохи охолоджують її.

Вчені дізналися про це, досліджуючи метан. Вони також виявили те, на що не очікували: метан зазвичай викликає більше дощів, але коли він поглинає короткохвильову енергію, дощів стає менше. Обидва види енергії — довгохвильова від Землі і короткохвильова від Сонця, більше схильні до викиду атмосфери, ніж збереження в ній. Коли вони йдуть, атмосфері потрібно чимось їх замінити, і це тепло виділяється водяною парою, коли вона перетворюється на сніг, дощ чи град.

Коли йде дощ чи сніг, повітря стає теплішим. Це відбувається тому, що водяна пара, перетворюючись на дощ чи сніг, виділяє тепло. Це допомагає підтримувати рівновагу у повітрі.

Але метан робить цей процес іншим. Він уловлює сонячну енергію, тому повітря не потребує такої кількості тепла від дощу чи снігу. Це також означає, що випаровується менше води. Зазвичай кількість води, що випаровується, дорівнює кількості випадають опадів. Тому якщо випаровується менше води, отже, буде менше дощу або снігу.

Ці висновки є важливими, оскільки вони допомагають нам зрозуміти, як метан та інші парникові гази можуть змінити клімат. Хоча сонячна енергія, що уловлюється метаном, може зменшити потепління та дощі, вона не повністю усуває ці ефекти.

Вчені створили комп'ютерні моделі, щоб побачити, як метан впливає Землю. Вони розглянули як довгохвильові, і короткохвильові ефекти. Далі дослідники будуть проводити додаткові експерименти, щоб побачити, як різні кількості метану вплинуть на клімат. Вчені переймаються метаном, тому що ми виробляємо його все більше. Він надходить із заводів, ферм та місць, де ми викидаємо сміття. У міру потепління в Арктиці все більше замерзлої землі відтаватиме і виділятиме ще більше метану.

Дослідники кажуть, що нам потрібно більше вивчати це питання. Ми вже можемо виміряти кількість метану у повітрі, але нам потрібно знати, що це означає для нас. Вчені хочуть зрозуміти всі наслідки впливу метану, щоб ми могли краще передбачити, що станеться у майбутньому.

Раніше Фокус писав про несподіваний спосіб боротьби з парниковими газами. Мікробіота, що отримується з фекалій дитинчат кенгуру сприяють зменшенню виділення метану у корів.