И нашим и вашим. Метан не только задерживает тепло, но и генерирует охлаждающие облака

В неожиданном открытии, ученые обнаружили, что метан не только согревает планету, но и охлаждает ее. Сейчас ученые разгадывают его двойную роль в изменении климата.

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Сотрудники Калифорнийского университета в Риверсайде (КУР) обнаружили, что метан, парниковый газ, не только задерживает тепло в атмосфере Земли, но и создает охлаждающие облака, которые уравновешивают 30% тепла. Это явление пока не учитывается в большинстве климатических моделей. Парниковые газы, такие как метан, действуют в атмосфере как одеяло, удерживая длинноволновую энергию (тепло) с поверхности Земли и не позволяя ей уходить в космос. Это приводит к нагреванию планеты, пишет Phys Org.

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Роберт Аллен, доцент кафедры наук о Земле в КУР, пояснил, что одеяло не производит тепла, за исключением электрического. Одеяло сохраняет тепло, препятствуя его рассеиванию из вашего тела в воздух, что является той же концепцией, что и парниковые газы.

Метан улавливает не только длинноволновую энергию, но и энергию солнца, называемую коротковолновой. Мы могли бы ожидать, что это сделает Землю более горячей, но на самом деле он создает облака, которые немного охлаждают ее.

Ученые узнали об этом, исследуя метан. Они также обнаружили то, чего не ожидали: метан обычно вызывает больше дождей, но когда он поглощает коротковолновую энергию, дождей становится меньше. Оба вида энергии – длинноволновая от Земли и коротковолновая от Солнца, больше подвержены выбросу атмосферы, чем сохранению в ней. Когда они уходят, атмосфере нужно чем-то их заменить, и это тепло выделяется водяным паром, когда он превращается в снег, дождь или град.

Когда идет дождь или снег, воздух становится теплее. Это происходит потому, что водяной пар, превращаясь в дождь или снег, выделяет тепло. Это помогает поддерживать равновесие в воздухе.

Но метан делает этот процесс иным. Он улавливает солнечную энергию, поэтому воздух не нуждается в таком количестве тепла от дождя или снега. Это также означает, что испаряется меньше воды. Обычно количество испаряющейся воды равно количеству выпадающих осадков. Поэтому, если испаряется меньше воды, значит, будет меньше дождя или снега.

Эти выводы важны, поскольку они помогают нам понять, как метан и другие парниковые газы могут изменить климат. Хотя солнечная энергия, улавливаемая метаном, может уменьшить потепление и дожди, она не полностью устраняет эти эффекты.

Ученые создали компьютерные модели, чтобы увидеть, как метан влияет на Землю. Они рассмотрели как длинноволновые, так и коротковолновые эффекты. Далее исследователи будут проводить дополнительные эксперименты, чтобы увидеть, как различные количества метана повлияют на климат. Ученые беспокоятся о метане, потому что мы производим его все больше. Он поступает с заводов, ферм и мест, где мы выбрасываем мусор. По мере потепления в Арктике все больше замерзшей земли будет оттаивать и выделять еще больше метана.

Исследователи говорят, что нам нужно больше изучать этот вопрос. Мы уже можем измерить количество метана в воздухе, но нам нужно знать, что это значит для нас. Ученые хотят понять все последствия воздействия метана, чтобы мы могли лучше предсказать, что произойдет в будущем.

Ранее Фокус писал о неожиданном способе борьбы с парниковыми газами. Микробиота, получаемая из фекалий детенышей кенгуру способствуют уменьшению выделения метана у коров.