Видмухують фекальні хмари й туман мікробів. Чим небезпечні сушарки для рук у громадському туалеті (відео)

Учені провели експеримент, щоб зрозуміти, які мікроби й бактерії видмухують сушарки на наші щойно вимиті руки — результати огидні.

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Громадські туалети приховують безліч брудних секретів: починаючи від мікробів і бактерій, що витають у повітрі, й закінчуючи сушарками для рук, які поглинають весь цей "огидний коктейль" із повітря та видмухують на наші щойно вимиті руки, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені зібрали зразки з громадських туалетів у торговому центрі, кінотеатрі та на своїй роботі — всі зразки були поміщені в чашки Петрі. Після інкубації зразків виявилося, що всі три містять липкі, пухирчаті організми.

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Учені зазначають, що причина не в тому, що самі сушарки для рук пронизані бактеріями. Основна проблема полягає в тому, що вони захоплюють повітря з громадських туалетів, які буквально кишать фекальними хмарами й туманом мікробів. І все це зрештою осідає на ваших щойно вимитих руках.

Зразок, взятий у кінотеатрі Фото: the_lab_life1/TikTok

Зазначимо, що вчені не стали уточнювати, які саме бактерії вони виявили в зразках, проте більш ранні дослідження свідчать про те, що в громадських туалетах ховаються кишкова паличка, гепатит і фекальні бактерії.

Учена під ніком @the_lab_life1 розмістила результати свого експерименту в TikTok — загалом відео вже набрало понад 12 мільйонів переглядів, а, судячи з коментарів, користувачі дуже шоковані такою правдою.

Зразок, взятий у торговому центрі Фото: the_lab_life1/TikTok

У ході експерименту вчені також взяли один зі зразків у ванній кімнаті. Зазначимо, що він став єдиним, не пронизаним бактеріями. Відомо, що попередні дослідження також показали, що в громадських туалетах можуть ховатися такі небезпеки як:

грип;

стрептокок;

метицилін-резистентний золотистий стафілокок;

сальмонела;

шигели;

норовірус.

Дослідження 2015 року показує, що в громадських туалетах мешкають близько 77 тисяч різних мікробів. А коли тут використовується потужна сушарка для рук, усі ці мікроби буквально підіймаються з поверхонь і розпорошуються на наші руки.

Зразки бактерій із сушарок для рук

Дослідники виявили, що зразкам із громадських туалетів без сушарок для рук потрібно 18 годин, щоб утворилися 6 колоній патогенів. Проте зразкам із громадських туалетів із сушарками знадобилося лише 30 секунд, щоб виросло понад 250 колоній.

Дослідники відзначають, що більшість бактерій у повітрі виникає через змивання туалетів, так по всьому приміщенню розпорошується тонкий шар мікробів, у тому числі й фекальних хмар. Для прикладу, на близькій відстані від струминної повітряної сушарки дослідники виявили 59,5 колонії дріжджів у порівнянні із середнім показником усього 2,2 колонії для паперових рушників. Саме тому дослідники закликають за можливості використовувати паперові рушники та не торкатися сушарок для рук.

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