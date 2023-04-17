Проривний пристрій для діагностики раку аналізує зразки тканин за 30 хвилин

Розроблено новий пристрій, який може аналізувати пухлини твердих ракових утворень усього за 30 хвилин, що усуває необхідність у патологоанатомах і дає змогу швидше поставити діагноз і почати лікування.

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Діагностування на наявність раку може бути страшним, але завдяки групі вчених процес аналізу біопсії тканин на наявність раку незабаром може стати швидшим і простішим. Зазвичай для аналізу зразка ракової пухлини та оцінки стану тканини потрібен фахівець-патологоанатом. Однак група дослідників розробила новий метод, який дає змогу точно аналізувати тверді ракові пухлини приблизно за 30 хвилин без участі патологоанатома, пише New Atlas.

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Новий пристрій, розроблений дослідниками, використовує "подрібнювач тканин", який може зменшити зразок до окремих клітин трохи менше ніж за п'ять хвилин. Потім окремі клітини аналізуються за допомогою цитометрії флуоресценції і деформованості в реальному часі (ЦФДРВ), яка використовує шприцевий насос для проштовхування потоку окремих клітин через мікроскопічне звуження. Потім клітини піддаються впливу гідродинамічної напруги зсуву і тиску для визначення їхньої деформованості.

Команда, яка створила прилад, виявила, що аналіз деформованості клітин може бути корисним для діагностики захворювань, особливо інвазивності ракових клітин. Здатність ракових клітин до деформації означає, що вони краще захоплюють інші клітини, що призводить до метастазування пухлини. Дослідники змогли проаналізувати до 1 000 клітин на секунду за допомогою ЦФДРВ, що в 36 000 разів швидше, ніж традиційні методи аналізу деформованості клітин.

Вони також додали штучний інтелект у вигляді моделі машинного навчання, яка оцінює дані, отримані за допомогою ЦФДРВ, щоб швидко визначити, чи містить зразок біопсії пухлинні клітини. Весь процес, від опрацювання зразка до аналізу даних, зайняв менш ніж 30 хвилин, що означає, що його можна виконати, поки пацієнт перебуває на операційному столі, а результати надано хірургу без необхідності залучення патологоанатома.

"Це був доказ концепції дослідження — метод зміг точно визначити наявність пухлинної тканини в наших зразках дуже швидко, — сказала Деспіна Сотеріу, співавтор дослідження, — Наступним кроком буде продовження тісної співпраці з клініцистами, щоб визначити, як цей метод найкраще використовувати в клініці".

Крім тестування на наявність ракових пухлин, прилад також використовували для виявлення запалення тканин у моделі запального захворювання кишечника. Дослідники сподіваються, що їхній новий метод клітинного аналізу одного разу буде використовуватися в клінічних умовах, потенційно допомагаючи пацієнтам уникнути необхідності численних операцій.

Раніше Фокус писав про революційне клінічне випробування, що проводиться в США. Вчені тестують метод лікування раку легень.