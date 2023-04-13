У США стартує революційне клінічне випробування передового методу лікування раку легенів

Інновації у сфері охорони здоров'я обіцяють модернізацію клінічних випробувань і забезпечення доступних методів лікування для пацієнтів, які цього потребують.

Related video

У США стартує нове дослідження раку, і воно досить незвичайне. Дослідження Pragmatica-Lung — одне з перших у своєму роді, яке проводиться в реальних клінічних умовах, що означає, що воно являє собою абсолютно нову модель для майбутніх клінічних випробувань, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Національний інститут раку (НІР) США очолює це клінічне дослідження фази 3, у якому вивчають лікування двома препаратами людей із поширеним недрібноклітинним раком легень. Але що відрізняє це випробування від інших, так це його "прагматичний" підхід.

Недрібноклітинний рак легенів (НДРЛ) — це тип раку легенів, на який припадає близько 80% усіх випадків. Він названий "недрібноклітинним", тому що ракові клітини більші, ніж за дрібноклітинного раку легені. НМРЛ зазвичай росте і поширюється повільніше, ніж дрібноклітинний рак легенів, і його можна лікувати за допомогою хірургічного втручання, променевої терапії, хіміотерапії або таргетної терапії.

Прагматичні клінічні випробування оцінюють ефективність терапевтичних втручань у реальних клінічних ситуаціях, а не зосереджуються на тому, чи працює те чи інше втручання в ідеальних умовах. Це означає, що отримані результати можуть бути узагальнені та застосовані в повсякденних умовах.

Звичайно, рандомізовані контрольовані дослідження (РКД), як і раніше, є золотим стандартом для вивчення терапевтичних і профілактичних втручань, але їх проведення може бути дорогим. Так, за оцінками одного з оглядів, загальні витрати на РКД можуть становити від 43 000 до 103 254 доларів США на одного пацієнта.

Використовуючи модель РКД, НІР та управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США спільно працюють над модернізацією клінічних випробувань, усуваючи багато з бар'єрів, які заважають людям брати участь у них. І це важливо, оскільки в дослідження Pragmatica-Lung планується включити до 700 учасників.

Дослідження дасть змогу оцінити, чи покращує поєднання двох схвалених управлінням препаратів — рамуцирумабу (Cyramza) і пембролізумабу (Keytruda) — загальну виживаність порівняно зі стандартним хіміотерапевтичним лікуванням у людей із поширеним НСКЛК, у яких попередня хіміотерапія та імунотерапія не дали результатів.

Що ж являють собою ці препарати? Рамуцирумаб — це моноклональне антитіло, яке спрямоване проти пухлин солідного раку, запобігаючи зростанню нових кровоносних судин, необхідних пухлині для росту. А пембролізумаб — це вид імунотерапії, який стимулює імунну систему організму на боротьбу з раковими клітинами.

Застосовуючи прагматичний підхід у дослідженні Pragmatica-Lung, вчені сподіваються підтвердити багатообіцяючі результати рандомізованого клінічного випробування другої фази, яке стало першим випробуванням точної медицини при раку легенів, підтриманим НІР.

Загалом, це дослідження являє собою інноваційний підхід до досягнення багатьох поставлених цілей, включаючи зниження смертності від раку на 50% протягом наступних 25 років. І це, безумовно, те, за чим варто стежити.

Раніше Фокус писав про новий спосіб передбачення дати смерті. Вчені розробили навчилися визначати термін життя пацієнтів, хворих на рак легень.