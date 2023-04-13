В США стартует революционное клиническое испытание передового метода лечения рака легких

Инновации в сфере здравоохранения обещают модернизацию клинических испытаний и обеспечение доступных методов лечения для нуждающихся пациентов.

Related video

В США стартует новое исследование рака, и оно довольно необычное. Исследование Pragmatica-Lung – одно из первых в своем роде, которое проводится в реальных клинических условиях, что означает, что оно представляет собой совершенно новую модель для будущих клинических испытаний, пишет New Atlas.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Национальный институт рака (НИР) США возглавляет это клиническое исследование фазы 3, в котором изучается лечение двумя препаратами людей с распространенным немелкоклеточным раком легких. Но что отличает это испытание от других, так это его "прагматический" подход.

Немелкоклеточный рак легких (НМРЛ) — это тип рака легких, на который приходится около 80% всех случаев. Он назван "немелкоклеточным", потому что раковые клетки крупнее, чем при мелкоклеточном раке легкого. НМРЛ обычно растет и распространяется медленнее, чем мелкоклеточный рак легких, и его можно лечить с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии или таргетной терапии.

Прагматические клинические испытания оценивают эффективность терапевтических вмешательств в реальных клинических ситуациях, а не сосредотачиваются на том, работает ли то или иное вмешательство в идеальных условиях. Это означает, что полученные результаты могут быть обобщены и применены в повседневных условиях.

Конечно, рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) по-прежнему являются золотым стандартом для изучения терапевтических и профилактических вмешательств, но их проведение может быть дорогостоящим. Так, по оценкам одного из обзоров, общие затраты на РКИ могут составлять от 43 000 до 103 254 долларов США на одного пациента.

Используя модель РКИ, НИР и управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США совместно работают над модернизацией клинических испытаний, устраняя многие из барьеров, которые мешают людям участвовать в них. И это важно, поскольку в исследование Pragmatica-Lung планируется включить до 700 участников.

Исследование позволит оценить, улучшает ли сочетание двух одобренных управлением препаратов – рамуцирумаба (Cyramza) и пембролизумаба (Keytruda) – общую выживаемость по сравнению со стандартным химиотерапевтическим лечением у людей с распространенным НСКЛК, у которых предыдущая химиотерапия и иммунотерапия не дали результатов.

Что же представляют собой эти препараты? Рамуцирумаб – это моноклональное антитело, которое направлено против опухолей солидного рака, предотвращая рост новых кровеносных сосудов, необходимых опухоли для роста. А пембролизумаб – это вид иммунотерапии, который стимулирует иммунную систему организма на борьбу с раковыми клетками.

Применяя прагматический подход в исследовании Pragmatica-Lung, ученые надеются подтвердить многообещающие результаты рандомизированного клинического испытания второй фазы, которое стало первым испытанием точной медицины при раке легких, поддержанным НИР.

В целом, это исследование представляет собой инновационный подход к достижению многих поставленных целей, включая снижение смертности от рака на 50% в течение следующих 25 лет. И это, безусловно, то, за чем стоит следить.

Ранее Фокус писал о новом способе предсказания даты смерти. Ученые разработали научились определять срок жизни пациентов, больных раком легких.