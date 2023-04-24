Брудніше за килимок на підлозі. Вчені розповіли, що спільного у наших шкарпеток та тарганів із фекаліями

Неприємна правда про одну з частин нашого гардероба змусить нас не носити шкарпетки більше одного дня, і вже точно не лягати в них у ліжко.

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Вчені погоджуються з тим, що носіння шкарпеток перед сном може бути запорукою гарного сну, оскільки допомагає регулювати температуру тіла. Однак наполягають, що нам не слід лізти в ліжко у тій парі, яку ми носили упродовж дня і для цього є вагомі аргументи, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, що шкарпетки після цілого дня використання, брудніші за пульт від телевізора і навіть за килимок на підлозі. Нове дослідження було проведено під керівництвом докторки Дебори Лі, фахівчині у галузі охорони здоров'я та медичної письменниці у Dr Fox Online Pharmacy.

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Дослідники провели низку експериментів і виявили на шкарпетках бактерії E.coli та Pseudomonas aeruginosa — патогени, які, як правило, виявляють на тарганах та у фекаліях. Саме тому дослідники вважають, що нам слід надягати перед сном нову пару, якщо ми звикли спати в шкарпетках.

Річ у тому, що наші ноги мають близько 250 тисяч потових залоз. Якщо ми носимо шкарпетки з самого ранку до наступного дня, в них може накопичуватися волога, в результаті чого будуть розмножуватися бактерії та інші мікроорганізми.

За словами докторки Лі, вночі наша постіль тепла, а ми пітніємо, що робить її ідеальним середовищем для розмноження патогенів, таких як:

псевдомонади;

золотистого стафілокока;

кишкової палички.

Перед стартом випробувань вчені провели опитування, в якому взяли участь трохи більше тисячі осіб. 18% з них заявили, що сплять у шкарпетках, проте лише близько третини сказали, що змінюють шкарпетки перед тим, як лягти в ліжко.

Вчені виявили щось спільне на наших шкарпетках і тарганах Фото: MattressNextDay

Далі вчені провели низку експериментів, де вивчили 8 чоловічих та жіночих шкарпеток, які носили з 7 ранку та до 11 вечора. Кожен реципієнт використовував одні й ті самі шкарпетки, коли носив взуття, тренувався чи займався повсякденними справами. Дослідники також взяли зразки з пульта для телевізора та килимка, а потім порівняли їх зі шкарпетками.

За словами докторки Лі, на чотирьох зразках вони з колегами виявили сліди синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa), яка також зустрічається на тарганах та у фекаліях. Як правило, ці бактерії рідко уражають здорових людей, однак у людей з ослабленим імунітетом вони можуть викликати:

ураження дихальних шляхів;

ураження сечовивідних шляхів.

Результати дослідження також свідчать про те, що синьогнійна паличка також була виявлена на килимку, проте її не було на пульті. На шкарпетках також були виявлені сліди Clostridium perfringens — патогенної бактерії, яка є однією з найпоширеніших причин харчових отруєнь, а також Bacillus cereus, що викликає блювання та діарею.

Крім того, у зразках було помічено кишкові палички, а також золотистий стафілокок, який є частою причиною шкірних та респіраторних інфекцій, а також харчових отруєнь.

Дослідники попереджають, що лягаючи в ліжко в таких шкарпетках, ви переносите весь цей розсадник бактерій до нього. А тому слід одягати чисті шкарпетки щоразу, перед тим, як іти спати. До того ж шкарпетки, спідню та нижню білизну рекомендують прати при температурі не нижче 50 градусів, щоб очистити їх від бактерій і вірусів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як часто потрібно прати постільну білизну.