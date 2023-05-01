Побачивши іскру, втрачають волю. Вчені розповіли, чому насправді комахи летять на світло

Нове дослідження вважає, що справжня причина того, чому жуки та метелики летять на світло не така, як ми думали раніше.

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Давно відомо, що жуки, метелики, бабки й інші комахи, стрімголов летять на світло, а часом і зовсім знаходять там свою смерть. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні альтернативної теорії про те, що змушує комах поводитися настільки нелогічно, і вчені вважають, що знайшли відповідь, пише Futurism.

Зазначимо, що це дослідження ще не пройшло рецензування, а тому його результати поки що є лише попередніми. Втім, вчені з Імперського коледжу Лондона та Міжнародного університету Флориди вважають, що тепер їм відома справжня причина такої дивної поведінки комах.

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Під час дослідження вчені використали в лабораторії "захоплення з високою роздільною здатністю та стереовідеозйомку". Проаналізувавши отримані результати, вони дійшли висновку, що така дивна поведінка комах легко пояснюється тим, як штучне світло впливає на їхній мозок.

Учені з'ясували, що бабки, метелики та жуки зовсім не летять на світло прямо, як можна було б припустити раніше. Насправді їхній мозок буквально ніби відключається внаслідок чого вони виконують свої химерні танці навколо джерела світла. Результати дослідження свідчать про те, що комахи не обирають прямих шляхів, а слідують дивним манівцям, які ми спостерігаємо, коли вони кружляють навколо джерела світла.

За словами експерта з польотів комах Тайсона Хендріка з Університету Північної Кароліни в Чапел_Хілл, це дослідження є підтвердженням однієї з його давніх теорій. Він також заявив, що результати цього дослідження є яскравим прикладом того, як ми знаємо щось про природу, проте згодом це спростовується.

Зазначимо, що крім теорії про те, чому комахи кружляють навколо джерела штучного світла, дослідники також пропонують спосіб розв'язання цієї проблеми. На їхню думку, достатньо встановити вуличні ліхтарі, спрямовані вниз, а не ті, що світять горизонтально чи вгору. Вчені впевнені, що такі джерела світла менше впливають на поведінку жуків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили на Землі нових розумних істот, і це відомі комахи.