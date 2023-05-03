Апокаліпсис близько. За останні 50 років у систему Землі люди додали енергію 25 млрд ядерних бомб

Дослідники попереджають, що глобальне потепління невблаганно насувається на планету і його наслідки будуть жахливими.

Related video

Останні десятки років вчені постійно попереджають людство про те, що нам слід відмовитися від викопного палива і знизити кількість шкідливих викидів. Уряди більшості країн вже працюють у цьому напрямку, проте дослідники вважають, що цього все одно може виявитися недостатньо, пише Science Alert.

Відомо, що людство перетворило вугілля, нафту та газ на більш ніж два трильйони метричних тонн вуглекислого газу, а також інших парникових газів, які ми раз у раз викидаємо в атмосферу Землі. Такими діями ми вже досягли того, що середня температура поверхні планети приблизно на 1,2 ° C вище, нашого доіндустріального рівня.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що це пов'язано з тим, що додавання додаткового вуглецю до природного вуглецевого циклу планети викликало дисбаланс у кількості енергії, яка надходить і залишає систему Землі. Якщо замислитися, для того, щоб зігріти всю планету, знадобиться величезна кількість енергії, а недавнє дослідження показує, що лише за останні 50 років ми додали в систему Землі колосальні 25 мільярдів ядерних бомб.

Нагрів планети всього на 1,2 °C може здатися вкрай малим, проте дослідники пропонують поміркувати над тим, що вся ця величезна кількість енергії нині зосереджена у світовому океані.

Зазначимо, що небезпека парникових газів полягає у тому, що вони сильнодіючі: лише малої концентрації їх достатньо, щоби отримати дуже відчутні наслідки. Аналіз свідчить, що людство вже збільшило кількість парникових газів в атмосфері землі приблизно в 1,5 раза. Крім того, ми також додали значні обсяги метану і закису азоту, і все це разом виводить з рівноваги наш парниковий ефект, що підтримує життя.

Нове дослідження вчених передбачає, що енергетичний дисбаланс еквівалентний захопленню приблизно 380 зеттаджоулів додаткового тепла з 1971 по 2020 рік. Зазначимо, що саме на цей період припадає понад половина всіх викидів людства. Вчені підрахували й дійшли висновку, що ефект парникових газів за останні півсотні років приблизно у 25 разів перевищує енергію, викинуту бомбою, яка знищила Хіросіму.

Вчені також зазначають, що близько 90% всього зайвого тепла сьогодні зберігається у світовому океані, особливо у верхній кілометровій зоні. Відомо, що вода забезпечує відмінне тепловідведення, а тепліші води океану вносять свої корективи не тільки у життя своїх мешканців, а й у клімат планети загалом.

Потрібно багато часу, щоб передати стільки тепла в океани, і, опинившись там, воно не зникає. Вчені припускають, що навіть досягнувши нульових викидів парникових газів, ми, найімовірніше, лише зможемо зупинити глобальне потепління, проте нам так чи інакше доведеться розбиратися з наслідками кліматичних змін, які вже відбулися.

Фокус раніше писав про те, що виверження вулкана Тонга стало найбільшим вибухом за останні 100 років.